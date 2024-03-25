Замочите семена в этом и ждите высокой всхожести: натуральное средство укрепит будущие растения

Почему стоит замочить семена в растворе золы

0:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Замачивание семян перед посадкой позволяет проверить их всхожесть. Процедура также укрепляет растения, делая их более устойчивыми к болезням. Также она способствует равномерному и быстрому прорастанию и разрушает оболочку семян, ускоряя процесс прорастания и сокращая время ожидания.

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Простой зольный раствор — эффективный метод. В 1 литр горячей воды добавьте 3 столовые ложки просеянной золы. Периодически встряхивайте раствор, затем процедите и разбавьте 1:3 с водой.

Зола содержит множество полезных микроэлементов, таких как кальций, калий, фосфор и другие, что делает её отличным стимулятором для прорастания.

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