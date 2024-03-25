Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Песков не стал комментировать версию о причастности ИГИЛ* к теракту в "Крокусе"
Кристина Орбакайте согласна выступать в России за доплату
Дмитрий Песков: Путин пока не будет посещать место трагедии в "Крокусе"
То, что доктор прописал: расслабляющие средства для ванны с морской солью, розой и малиной
Три звезды, которые не стыдятся "обнаженки" и работают без дублеров
В Киеве заявили о сильном взрыве в районе аэропорта Жуляны
Риелтор Иванов: снять квартиру стало сложнее из-за подорожания ипотеки
Yle: Финляндия обеспокоена ситуацией на границе с РФ
Названы самые необычные породы собак
Этот сорняк может испортить урожай на вашей даче: говорим о борщевике

Рассказываем об одном из самых распространённых сорняков

2:53
Садоводство » Советы

Борщевик — одно из самых распространённых и неприятных сорняков, которые могут испортить урожай на вашей даче. Все мы знаем, насколько важно сохранять дачные угодья в идеальном состоянии, поэтому в этой статье расскажем вам об эффективных способах борьбы с борщевиком.

Рассказываем об одном из самых распространённых сорняков
Фото: commons.wikimedia.org by Rüdiger Wölk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

В борьбе с этим нежелательным гостем главным является его идентификация. Борщевик — высокорослое растение с крупными, сердцевидными листьями и яркими желтыми цветками, собранными в соцветия. Листья борщевика имеют глубокое зеленое цветение, поэтому их легко отличить от других растений на вашем участке.

Когда вы определили наличие борщевика на вашей даче, вам следует принять меры по его эффективному уничтожению. Перед тем, как приступить к борьбе с этим сорняком, обязательно наденьте перчатки и защитные очки, чтобы избежать контакта с его соком, который может вызывать аллергические реакции.

Первый метод борьбы с борщевиком — это ручная выкопка растений. Следует погрузить лопату как можно глубже возле корня растения и аккуратно выкопать его из почвы. Важно удалить растение полностью, включая его корни. Рекомендуется собирать выкопанные растения в мешки и утилизировать их вместе с остальным мусором.

Если на вашей даче борщевик уже сформировал самостоятельное поселение, ручная выкопка может быть непрактичной. В этом случае пригодится использование гербицидов. Одним из самых эффективных является гербицид на основе глифосата. Но перед его использованием, обязательно прочитайте инструкцию и следуйте указанным в ней рекомендациям. Гербицид следует наносить только на листья растений борщевика, избегая попадания на другие культуры.

Кроме того, можно воспользоваться методом задушевной борьбы с борщевиком, препятствуя его росту и распространению. Регулярно выполняйте вспашку почвы, чтобы подорвать корневую систему этого сорняка. Также стоит уделять внимание культивации почвы, чтобы избавиться от сорняков и препятствовать их распространению.

Другим методом борьбы с борщевиком является засыпание дачного участка мульчей, такой как опилки, солома или трава. Это помогает предотвратить доступ света к сорняку, что остановит его рост.

Не забывайте о регулярном осмотре вашего участка, чтобы своевременно обнаружить и удалить возможные взрослые растения или семена борщевика. Сорняки восстанавливаются быстро, поэтому регулярная борьба с ними является необходимостью.

И наконец, помните, что успешная борьба с борщевиком на даче требует терпения и постоянства. Не позволяйте сорнякам заполонять ваш участок и вовремя принимайте меры для их уничтожения. Таким образом, вы сможете сохранить вашу дачу в идеальном состоянии и наслаждаться обильным урожаем без нежелательных гостей.

Как избавиться от борщевика навсегда?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Посадите это под сиренью: оформите оригинально приствольный круг кустов — эти растения идеально подойдут

Под сиренью отлично растут эти растения.

Для посадки под сиренью подойдут хосты и ясколка войлочная
Рядом с чесноком отлично растут свёкла, капуста и ещё ряд растений
Посадите это рядом с чесноком: сэкономите место на участке, а растения получат взаимовыгодную пользу
С 1 апреля 2024 года водителям запретят получать права
Нет тренажёрам и дорогим спортзалам. Просто ходите больше и можете получить отличный эффект
Российские "Герани" обесточили Одессу, ВС РФ заняли центр Новомихайловки Дмитрий Плотников Афроамериканцы вымирают в США Рустем Сафронов Пресс-атташе Кремля Песков впервые назвал СВО на Украине "войной" Любовь Степушова
Закройте "мёртвую" зону под деревьями: посадите это в приствольные круги - три интересных растения
Пять пар обуви на весну, которые будут подходить как к джинсам, так и к платьям
Чужбина не приняла: актёры, которые вернулись в Россию
Чужбина не приняла: актёры, которые вернулись в Россию
Последние материалы
Песков не стал комментировать версию о причастности ИГИЛ* к теракту в "Крокусе"
Кристина Орбакайте согласна выступать в России за доплату
Дмитрий Песков: Путин пока не будет посещать место трагедии в "Крокусе"
Три звезды, которые не стыдятся "обнаженки" и работают без дублеров
В Киеве заявили о сильном взрыве в районе аэропорта Жуляны
Названы самые необычные породы собак
Риелтор Иванов: снять квартиру стало сложнее из-за подорожания ипотеки
Yle: Финляндия обеспокоена ситуацией на границе с РФ
Первая буровая установка достигла свода рудника "Пионер"
Путин проведёт совещание с силовиками и руководством Москвы и Подмосковья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников