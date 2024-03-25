Бархатцы зацветут уже в мае: посадите их сейчас и уже через 2 месяца наслаждайтесь цветением

Бархатцы или чернобривцы — прекрасные и неприхотливые цветы для сада. Они радуют глаз красками и цветут весь летний сезон до заморозков. Их аромат отпугивает насекомых, что делает их идеальными соседями для овощей. Это делает их популярными среди садоводов и огородников.
Как посадить бархатцы для дружных всходов?
Бархатцы бывают низкорослыми и высокорослыми (от 20 до 130 см). Низкорослые используются для бордюров, а высокорослые — для центра клумб. Они начинают цвести через 1,5-2 месяца после всходов.
Если хотите, чтобы цветы радовали вас в мае, посейте семена в марте на рассаду. Наполните контейнер питательной почвой, утрамбуйте и увлажните. Разложите семена, прикройте их слоем почвы, опрыскайте и покройте контейнер плёнкой. Поместите на солнечное место.
Всходы появятся через 4-5 дней. Оптимальная температура +25 градусов, пишет Дзен-канал "Дачная жизнь".
В апреле вынесите рассаду в теплицу, где она продолжит развиваться.
Посадка в открытый грунт происходит после весенних заморозков. Расстояние между растениями: высокорослые — 35-40 см, низкорослые — 15 см, среднерослые — 20 см.
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Между рядами чеснока хорошо посадить некоторые культуры. Это решение позволяет объединить чесночную грядку с клумбой и обеспечить взаимную выгоду растений.