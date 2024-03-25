Делимся полезными советами по выращиванию артишока

Это отличное дополнение к саду: сажаем артишок

3:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Артишок (Cynara cardunculus var. scolymus) — интригующая и вкусная растительность, которую все больше людей начинают выращивать сами. Несмотря на свою экзотичность, артишок легко адаптируется к различным условиям и является отличным дополнением к домашнему саду или огороду. Сегодня мы поделимся с вами некоторыми полезными советами и инструкциями по выращиванию артишока.

Фото: flickr.com by Stan Dalone & Miran Rijavec is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Выбор места и подготовка почвы

Артишок требует хорошо освещенного места, поэтому выберите участок, где он будет получать достаточное количество солнечного света в течение дня. Также убедитесь, что почва достаточно плодородна и имеет хорошую дренажную способность. Если ваша почва слишком глинистая или кислая, добавьте компост или перегной для улучшения структуры и питательности.

Подготовка семян

Чтобы увеличить вероятность прорастания семян, рекомендуется перед высадкой их замочить в прохладной воде на 24-48 часов. Этот процесс поможет размягчить твердую оболочку семян и стимулировать их прорастание. Затем можно начать процесс рассады.

Выращивание рассады

Засейте семена артишока внутри помещения примерно за 8-10 недель до последнего ожидаемого заморозка. Используйте горшки или контейнеры с плодородной почвой и уложите в каждый по одному семени. Поскольку артишок может занять немного места, рекомендуется посадить растения на расстоянии 60-90 Уход за артишоком

Артишоку требуется регулярный полив, особенно в периоды сухости. Постепенно увеличивайте количество воды по мере роста растения. Кроме того, регулярное удаление сорняков важно для обеспечения достаточной доступности питательных веществ и воды для артишоков. Чтобы сохранить почву влажной и снизить необходимость в сорняков, рекомендуется мульчирование.

Удобрение

Артишок — это растение с высокой потребностью в питательных веществах. Чтобы обеспечить здоровый рост и хороший урожай, важно регулярно удобрять его органическими удобрениями, такими как компост или перегной. Рекомендуется вносить удобрение каждые 4-6 недель в течение вегетационного периода.

Сбор урожая

Артишоки могут быть собраны, когда их листья еще мало развиты, но сердцевина достаточно развита. Это обычно происходит примерно через 6-8 месяцев после посева или 3-4 месяца после пересадки рассады. Осторожно отрежьте артишок от стебля, оставляя примерно 5-10 см стебля, чтобы сохранить целостность растения.

Выращивание артишока может быть увлекательным и наградительным процессом. Помимо его яркого и экзотического вида, артишок является вкусным и питательным добавлением к вашей кулинарной палитре. Следуя нашим советам и инструкциям, вы сможете с легкостью создать у себя в саду или огороде прекрасное растение, которое порадует вас и ваших близких.