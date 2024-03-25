Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Две страны ЕС скоро начнут выдавать «шенген» россиянам
Mercedes-Benz объявил об отзыве 116 020 внедорожников из-за опасности возгорания
Фитнес-инструктор Ильин разобрал популярную тренировку актера Макконахи перед съёмками в фильме
Суп из брокколи, картофеля и помидоров: то, что нужно в пост
"Росгосстрах": россияне чаще всего страхуют беспородных животных
Как часто следует стирать бюстгальтеры: ответы экспертов
"Медикфорум": омлет с беконом и иные сочетания продуктов, которые не усваиваются
JAMA Psychiatry: ученые назвали физические недуги основной причиной самоубийств
Где отдохнуть в России
Делимся полезными советами по выращиванию артишока

Это отличное дополнение к саду: сажаем артишок

3:00
Садоводство » Цветы

Артишок (Cynara cardunculus var. scolymus) — интригующая и вкусная растительность, которую все больше людей начинают выращивать сами. Несмотря на свою экзотичность, артишок легко адаптируется к различным условиям и является отличным дополнением к домашнему саду или огороду. Сегодня мы поделимся с вами некоторыми полезными советами и инструкциями по выращиванию артишока.

Это отличное дополнение к саду: сажаем артишок
Фото: flickr.com by Stan Dalone & Miran Rijavec is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Выбор места и подготовка почвы

Артишок требует хорошо освещенного места, поэтому выберите участок, где он будет получать достаточное количество солнечного света в течение дня. Также убедитесь, что почва достаточно плодородна и имеет хорошую дренажную способность. Если ваша почва слишком глинистая или кислая, добавьте компост или перегной для улучшения структуры и питательности.

Подготовка семян

Чтобы увеличить вероятность прорастания семян, рекомендуется перед высадкой их замочить в прохладной воде на 24-48 часов. Этот процесс поможет размягчить твердую оболочку семян и стимулировать их прорастание. Затем можно начать процесс рассады.

Выращивание рассады

Засейте семена артишока внутри помещения примерно за 8-10 недель до последнего ожидаемого заморозка. Используйте горшки или контейнеры с плодородной почвой и уложите в каждый по одному семени. Поскольку артишок может занять немного места, рекомендуется посадить растения на расстоянии 60-90 Уход за артишоком

Артишоку требуется регулярный полив, особенно в периоды сухости. Постепенно увеличивайте количество воды по мере роста растения. Кроме того, регулярное удаление сорняков важно для обеспечения достаточной доступности питательных веществ и воды для артишоков. Чтобы сохранить почву влажной и снизить необходимость в сорняков, рекомендуется мульчирование.

Удобрение

Артишок — это растение с высокой потребностью в питательных веществах. Чтобы обеспечить здоровый рост и хороший урожай, важно регулярно удобрять его органическими удобрениями, такими как компост или перегной. Рекомендуется вносить удобрение каждые 4-6 недель в течение вегетационного периода.

Сбор урожая

Артишоки могут быть собраны, когда их листья еще мало развиты, но сердцевина достаточно развита. Это обычно происходит примерно через 6-8 месяцев после посева или 3-4 месяца после пересадки рассады. Осторожно отрежьте артишок от стебля, оставляя примерно 5-10 см стебля, чтобы сохранить целостность растения.

Выращивание артишока может быть увлекательным и наградительным процессом. Помимо его яркого и экзотического вида, артишок является вкусным и питательным добавлением к вашей кулинарной палитре. Следуя нашим советам и инструкциям, вы сможете с легкостью создать у себя в саду или огороде прекрасное растение, которое порадует вас и ваших близких.

Артишок. Полезные свойства и противопоказания
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Посадите это под сиренью: оформите оригинально приствольный круг кустов — эти растения идеально подойдут

Под сиренью отлично растут эти растения.

Для посадки под сиренью подойдут хосты и ясколка войлочная
Водителям, лишенным прав из-за пьяного вождения, запретят сдавать экзамен в ГИБДД
С 1 апреля 2024 года водителям запретят получать права
Нет тренажёрам и дорогим спортзалам. Просто ходите больше и можете получить отличный эффект
Закройте "мёртвую" зону под деревьями: посадите это в приствольные круги - три интересных растения
Основные версии, что к теракту в "Крокусе" непричастно Исламское государство* Дмитрий Плотников Афроамериканцы вымирают в США Рустем Сафронов Пресс-атташе Кремля Песков впервые назвал СВО на Украине "войной" Любовь Степушова
Этот сорт томатов удивит сладостью: помидоры мясистые и красивые по 400 г — радуют вкусом и формой плодов
Пять пар обуви на весну, которые будут подходить как к джинсам, так и к платьям
Посадите это рядом с чесноком: сэкономите место на участке, а растения получат взаимовыгодную пользу
Посадите это рядом с чесноком: сэкономите место на участке, а растения получат взаимовыгодную пользу
Последние материалы
Пена на листьях петунии? Не стоит паниковать!
Известна стоимость самого дорогого пентхауса Москвы
Глава Bentley Адриан Холлмарк теперь будет возглавлять Aston Martin
Москва и Санкт-Петербург вошли в число самых травмоопасных регионов для детей
Шаг за шагом: как правильно подчеркнуть брови с помощью макияжа
Тренер Светлана Дрогина рассказала о пользе упражнения планки с поворотом
Chrysler отзывает 286 000 автомобилей из-за дефекта подушек безопасность
IJC: употребление четырех чашек кофе в день снижает риск рецидива рака кишечника
Виктория Толстоганова: путь от детства до звездного кино
Переплата по ипотеке равна четырем стоимостям квартир: как Россияне решают эту проблему
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников