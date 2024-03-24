Огород в апреле требует от дачников повышенного внимания: что нужно сделать в первую очередь

Апрель — время переменчивой погоды, но это не мешает садоводам быть внимательными к своему участку. В этом месяце необходимо начать подготовку к наступающему дачному сезону.
Одним из важных моментов является обрезка деревьев и кустарников до распускания почек, еще до того, как они начнут набухать.
Особое внимание следует уделить проверке плодовых деревьев на наличие морозобойных трещин. Если обнаружатся подобные повреждения, их необходимо отметить и ждать стабилизации положительных температур — как днем, так и ночью, прежде чем начинать лечение.
Аналогично стоит поступить и с плодово-ягодными кустарниками, такими как малина, смородина, крыжовник. После снежной и ветреной зимы они могут быть повреждены, и в этом случае требуется обрезка пораженных веток с последующим замазыванием мест срезов.
Не забывайте об обработке инструментов, используемых для обрезки кустарников. Также следует поработать в теплицах: обработать стены и почву, готовясь к посадке рассады.
Весь апрель отлично подходит для высевания рассады. Сначала можно приступить к посадке рассады томатов, а к концу месяца — огурцов. Жесткие растения, вроде редиса, укропа, петрушки и зелени, уже можно начать сеять в открытый грунт с середины и до конца апреля.
Планируйте свои действия, и ваш сад будет процветать в новом сезоне!
Певец Стас Пьеха трогательно поздравил наследника с днём рождения.