Это растений подойдёт для тех, кто хочет в доме зелень, которая требует минимум ухода

Особый уход не требуется: рассказываем о бамбуке

2:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Комнатный бамбук (дракена) является одним из популярных растений, которое привлекает внимание своей элегантной формой и способностью создавать атмосферу спокойствия в любом интерьере. Это необыкновенно красивое растение имеет множество преимуществ, а забота о нём отнюдь не является сложной задачей.

Фото: flickr.com by Dinesh Valke is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Комнатный бамбук — это настоящая находка для тех, кто хочет добавить зелени в свой дом, не требуя при этом особого ухода. Однако, хотя бамбук является неприхотливым растением, все же есть несколько основных моментов, о которых следует позаботиться для его здоровья и процветания.

Первое, с чего начать заботу о комнатном бамбуке, — это правильное размещение его в помещении. Бамбуку необходимо достаточно света, однако стоит избегать прямых солнечных лучей, которые могут вызвать ожоги на его листьях. Лучше всего установить растение в полутень или в месте, где будет доступно некоторое количество рассеянного света.

Следующий важный шаг — это правильный уход за комнатным бамбуком в плане полива. Один из наиболее распространённых способов увлажнения дракены — это использование подноса с водой. В поднос можно установить горшок с бамбуком так, чтобы дно горшка оставалось в контакте с водой. Это обеспечит достаточное увлажнение корневой системы растения. Важно помнить, что вода в подносе должна быть всегда чистой и свежей, чтобы не позволить ей закисать или загнивать.

Ещё один способ полива дракены — это непосредственно через стеблик. Для этого можно использовать небольшую лейку или маленький контейнер с водой. Нежно полейте комнатный бамбук, удостоверившись, что вода проникает в корни, но не задерживается в листьях.

Кроме регулярного полива, комнатному бамбуку требуется обеспечить оптимальную влажность воздуха. Для этого можно использовать специальные увлажнители воздуха или регулярно обрызгивать растение, чтобы создать комфортные условия для его роста.

Однако, помимо влаги, комнатный бамбук нуждается в удобрениях для поддержания своей красоты и здоровья. Рекомендуется применять удобрения для зелёных растений, содержащие азот, фосфор и калий. Удобрять следует небольшими порциями каждые несколько недель, в период активного роста, то есть весной и летом.

Также необходимо регулярно следить за состоянием листьев и удалять поврежденные или жёлтые листья. При необходимости можно осторожно обрезать стебли, чтобы сохранить желаемую форму растения.

Комнатный бамбук — это замечательное растение, которое может стать прекрасным акцентом в любом интерьере. Следуя указанным рекомендациям по уходу за ним, вы сможете наслаждаться его красотой и здоровьем на протяжении долгого времени. Ухаживайте за комнатным бамбуком и наслаждайтесь его благоприятным влиянием на ваш дом и настроение.