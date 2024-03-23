Как создать огород снова, если на этом месте был газон: это реально

Рассказываем о том, как превратить газон в огород

2:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

После многих лет ухода и заботы, ваш огород превратился в зелёную газонную площадку. Но что если вы решите вернуть его в прежнее состояние, создавая огород снова? В этом статье мы рассмотрим несколько шагов, которые помогут вам превратить газон обратно в огород и наслаждаться самородками и овощами в вашем заднем дворе.

Фото: фото krot. info

1. Оценка и планирование

Прежде чем приступить к превращению газона в огород, важно тщательно продумать план действий. Оцените состояние газона и решите, какую часть вы хотите изменить под огород. Учитывайте доступность солнечного света в разных участках двора, уровень освещения играет важную роль при выборе места для огорода.

2. Подготовка почвы

Следующим шагом будет подготовка земли для выращивания овощей и цветов. Если ваш газон был хорошо ухожен, то его следует внимательно подстричь и собрать скошенную траву. Затем пользуйтесь ручными инструментами или садовыми машинами для тщательного рыхления почвы. Удалите камни или другие препятствия и внесите органический компост или перегной для улучшения питательности почвы.

3. Выбор растений

Основываясь на климатических условиях вашего региона и ваших предпочтениях относительно овощей и цветов, которыми вы хотели бы наслаждаться, выберите соответствующие растения для вашего будущего огорода. Учитывайте их требования к почве, влаге и уровню освещения.

4. Посадка растений

Планируйте расстановку растений на вашем огороде, учитывая их требования к удаленности друг от друга и глубину посадки. Следите за сроками посева и соблюдайте рекомендации по уходу за каждым видом растений. Постепенно добавляйте воду и удобрения для обеспечения оптимального роста.

5. Уход за огородом

Не забывайте о регулярном уходе за огородом, включающем полив, удаление сорняков и борьбу с вредителями. Следуйте рекомендациям по подкормке и обрезке растений, чтобы сохранить их здоровье и урожайность.

Превратить газон обратно в огород — это задача, требующая времени, усилий и терпения. Однако вознаграждение, которое вы получите, наслаждаясь свежими овощами и ароматными цветами, будет делом, о котором вы будете гордиться. Следуйте этим шагам, чтобы создать огород и восстановить прежнюю красоту и плодородие на своем участке.