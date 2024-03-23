Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Депутат Швыткин заявил, что охранники "Крокуса" не виноваты в случившемся
Член Союза писателей России Дмитрий Дарин написал стих о теракте в "Крокусе"
Американского бойца UFC Уолта Харриса отстранили на четыре года из-за трех разных допинг-препаратов
Следственный комитет обратился к свидетелям происшествия в "Крокус Сити Холле"
В Госдуме после теракта в "Крокусе" заявили о необходимости других подходов в организации миграционных процессов 
Сети кинотеатров объявили о приостановке деятельности в выходные
Из-за теракта "СберМаркет" отменил плату за доставку продуктов на выходные
Кинологи ответили, как противостоять бродячим собакам
Что делать, если перестали приходить штрафы? Проверенные способы восстановления уведомлений
Температура почвы играет существенную роль в успехе прорастания семян: рассказываем почему

Сажать семена в открытый грунт можно только при определённой температуре

2:15
Садоводство » Советы

Сажать семена в открытый грунт — это важный этап процесса разведения растений. Однако стоит понимать, что температура почвы играет существенную роль в успехе их прорастания. Выбор правильного времени для посева является ключевым моментом для обеспечения оптимальных условий для семенной деятельности.

Сажать семена в открытый грунт можно только при определённой температуре
Фото: Own work by Reaperman is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license

Итак, на какой температуре почвы можно сажать семена в открытый грунт? Величина температуры является основным фактором, который подразумевает наличие тепла достаточного для активации семенной деятельности. У каждого вида растений свои оптимальные требования к температуре для прорастания семян.

Большинство овощных культур требуют относительно теплой почвы для успешного посева. Обычно, минимальная температура почвы для прорастания овощных семян составляет примерно 10-12 градусов Цельсия. Лучше всего сажать семена таких культур, как помидоры, баклажаны, перцы и огурцы, когда почва прогревается до 15-18 градусов Цельсия. Это позволит обеспечить оптимальные условия для их прорастания и здорового развития.

Однако, не все растения являются такими требовательными к температуре. Некоторые травы и цветы могут быть посеяны в почву с более низкой температурой. Например, некоторые культуры, такие как морковь, редис, шпинат, горчица и лук, могут успешно прорасти при температуре почвы в районе 5-10 градусов Цельсия. Такие растения, как петуния, лиственница и роза, также способны прорастать при более холодных условиях около 7-12 градусов Цельсия.

Однако, стоит помнить, что некоторые семена могут быть более чувствительны к низким температурам и, следовательно, лучше всего сажать их в почву, когда она значительно прогреется — например, после полного схода таяния снега и достаточного сушения почвы. Это позволит избежать гниения или гибели семян.

В результате, выбор времени посева семян в открытый грунт зависит от требований и типов растений. Необходимо обратить внимание на оптимальные температурные условия для различных культур и учесть их специфические требования. Это позволит обеспечить успешное прорастание и здоровый рост растений в будущем.

Какая температура грунта нужна для посева
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Идеальное место для толстянки: поставьте её туда и привлеките деньги в дом — улучшится финансовый достаток

При правильном размещении толстянки в доме она принесёт достаток.

Куда поставить толстянку в доме?
Зачем опрыскивать сад белизной?
Белизна является важным средством для борьбы с различными вредителями
Рассказываем о местах, где лучше не сажать огурцы
Раскрыта неожиданная причина срыва запуска "Союза" в последний момент: села батарейка
Теракт в "Крокус сити холл". Под Авдеевкой зачищены Орловка и Тоненькое Дмитрий Плотников Афроамериканцы вымирают в США Рустем Сафронов Пресс-атташе Кремля Песков впервые назвал СВО на Украине "войной" Любовь Степушова
Анна Заворотнюк возвращается в Дубай: почему скучает по мужу и что происходит с её матерью?
Откажитесь от плинтусов: новый тренд в интерьере — парящие стены
Татьяна Кравченко высказала правду о скандале с Людмилой Артемьевой на съемочной площадке "Сватов"
Татьяна Кравченко высказала правду о скандале с Людмилой Артемьевой на съемочной площадке "Сватов"
Последние материалы
Жители Твери добровольно сдают кровь для пострадавших в "Крокусе"
Пять средств с экстрактами зеленого чая, которые стоит включить в бьюти-рутину
Пять суперпродуктов укрепят иммунитет
Дрон помог спецслужбам обнаружить террориста в Брянской области
Один из подозреваемых с ориентировки может быть не причастен к атаке на "Крокус Сити Холл"
Гвинет Пэлтроу: Голливуд зря поддерживает фильмы о супергероях
ЦОС ФСБ: теракт в "Крокусе" был тщательно спланировал
Что ждет туристов в Стамбуле во время Рамадана
Светлана Журова: МОК делает всё, чтобы заставить Россию бойкотировать ОИ-2024
Как правильно обеззаразить почву в теплице перед высадкой рассады
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников