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Рассказываем о многолетниках, от которых стоит избавиться уже сейчас

От каких многолетников на даче надо избавляться в марте?

2:23
Садоводство » Цветы

Когда наступает март и за окном начинается пробуждение природы после зимы, дачники оживают и готовятся к новому сезону. В это время особенно актуальной становится тема избавления от нежелательных многолетников на даче. На первый взгляд они могут казаться безобидными и даже декоративными, но на самом деле многие из них являются настоящими хозяевами, способными быстро распространяться и подавлять другие растения.

От каких многолетников на даче надо избавляться в марте?
Фото: s3g2u3k4.rocketcdn. me/wp-content/uploads/sites/4/2022/10/beardtongue-penstemon.jpg

Одним из таких нежелательных многолетников является древесный полынь. Его избыточное наличие может привести к вытеснению другой растительности и даже вызвать аллергическую реакцию у членов семьи, особенно у детей. Поэтому в начале весны рекомендуется удалить этот вредитель с дачных участков. Лучше всего это делать механическим способом, проламывая его корни и выполняя земляные работы.

Ещё одним многолетником, от которого нужно избавиться в марте, является дикий язык. Это красивое растение со сверкающими листьями и яркими цветками, но оно быстро распространяется и создает проблемы соседним культурам. Временами, чтобы его полностью уничтожить, может потребоваться несколько лет, поэтому очень важно приступить к его борьбе в самом начале сезона.

В марте также рекомендуется избавиться от лапчатки, которая проникает в землю, вытесняет сорняки и создает теневые зоны, не оставляя шансов другим растениям. Она может вызвать множество проблем, особенно при содержании овощных культур, поэтому ее удаление должно стать приоритетом для дачников.

Кроме того, стоит обратить внимание на подсолнечник огородный. Это быстрое растение соцветиями, которые могут превратиться в семена-клевер, причиняющие трудности и работу даже в течение нескольких лет. Часто они распространяются с помощью ветра или птиц, поэтому важно удалить их до того, как они успеют созреть и посеяться повсюду.

Таким образом, март — идеальное время для борьбы с нежелательными многолетниками на даче. Удаление древесного полыня, дикого языка, лапчатки и подсолнечника огородного может предотвратить дальнейшее распространение этих растений и создать условия для роста и развития других культур на участке. Необходимо помнить, что своевременная активность в начале весны поможет сделать дачный сезон гораздо более продуктивным и приятным.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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