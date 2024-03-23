Соцветия словно красочные метёлки: этот теневыносливый многолетник восхищает красотой

Настоящие фавориты тенистых участков — очаровательные астильбы (Astilbe). У них соцветия напоминают красочные метёлки.
Цветение ярких сортов этого теневыносливого многолетника порой восхищает. Пышные цветочные кисти могут быть всевозможной окраски, за исключением синей и жёлтой. К тому же астильба цветёт почти всё лето.
Если вы планируете украсить свои цветники астильбами, имейте в виду, что в продаже можно найти самые разные растения, отличающиеся не только окраской соцветий и листвы, но и размерами. Есть карликовые астильбы, низкорослые, среднерослые и более высокие, достигающие высоты более метра.
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