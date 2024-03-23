Махровые соцветия по 10 см в диаметре: это дивное растение поразит красотой и выносливостью

Триллиум поразит своей красотой и выносливостью

1:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Это растение поразит вас своей красотой и выносливостью. Речь о триллиуму (Tríllium).

Фото: Own work by СССР is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Canada

Среди этого многолетника есть разные сорта, которые отличаются окраской и видом цветов, а также декоративной листвой. Например, у триллиума "Luteum" листья с характерным мраморным рисунком в виде серебристых пятен. Цветы жёлтого цвета. Есть интересные разновидности с тёмно-красными и кремовыми цветами. Но самую большую популярность завоевал триллиум с невероятно красивыми махровыми цветами — это сорт "Flore Pleno".

Несмотря на небольшие размеры кустиков, цветы достаточно крупные около 8-10 см в диаметре. К тому же их обычно распускается сразу по несколько штук.

Посадки триллиума создают эффектные цветочные поляны из россыпи жемчужных цветов. Цветение длится в мае — июне. Что интересно, лепестки "Flore Pleno" со временем приобретают лёгкую розовину, которая со временем переходит в более насыщенный розовый тон. Это очень красивый и неприхотливый многолетник. Он редко болеет и выносит без укрытия морозы до -39°C.

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