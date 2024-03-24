Жемчужина тенистых уголков: этот многолетник с цветами, напоминающими белые водяные лилии, поражает красотой

Сангвинария канадская может радовать даже в тени

1:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Яркой и неприхотливой жемчужиной участков, скрытых от солнца, является стойкая красавица — сангвинария канадская (Sanguinaria canadensis). Удивительно, что настолько красивые цветы могут радовать нас даже в тени.

Фото: https://www.flickr.com/photos/50352333@N06/4642497432/ by Jay Sturner from USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Сангвинария ко всему ещё и выносит суровые морозы до — 40°C. Этот эффектный многолетник с годами образует небольшие полянки, но при этом не является агрессором, пишет Дзен-канал "GardenLife".

Высота кустиков всего до 20 см. Цветёт сангвинария очень красиво весной. Её цветы некрупные, но их количество и безупречный вид, напоминающий белые водяные лилии, приводит в восторг! Наиболее популярным в садоводстве считается махровый сорт сангвинарии "Flore Pleno".

Данный многолетник не только неприхотлив, но и устойчив к поражениям болезнями и вредителями. К тому же кустики сангвинарии привлекательны даже без цветов за счёт своей декоративной листвы.