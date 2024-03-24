Это растение украсит тенистые уголки сада: яркие жёлтые цветы создают солнечные пятна на участке

Увулярия крупноцветковая эффектно украсит тенистые участки

0:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Обратите внимание на один очень привлекательный многолетник, который ярко цветёт даже в тенистых местах — увулярию крупноцветковую (Uvularia grandiflora). Прелесть этого растения заключается в его насыщенно-жёлтых колокольчатых цветах, которые создают солнечное пятно в саду.

Фото: Own work by Chanteusey is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Увулярия зацветает в мае, достигая высоты до полуметра. Кустики этого растения достаточно объемные, с густой зеленью из удлинённой листвы.

Такие растения освежают и визуально освещают участок, образуя яркие живописные пятна. Увулярия отличается не только терпимостью к нехватке света, но и зимостойкостью, а также простотой в уходе. Она родом из Северной Америки и хорошо зимует на территории средней полосы.

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