Это растение украсит тенистые уголки сада: яркие жёлтые цветы создают солнечные пятна на участке

Обратите внимание на один очень привлекательный многолетник, который ярко цветёт даже в тенистых местах — увулярию крупноцветковую (Uvularia grandiflora). Прелесть этого растения заключается в его насыщенно-жёлтых колокольчатых цветах, которые создают солнечное пятно в саду.
Увулярия зацветает в мае, достигая высоты до полуметра. Кустики этого растения достаточно объемные, с густой зеленью из удлинённой листвы.
Такие растения освежают и визуально освещают участок, образуя яркие живописные пятна. Увулярия отличается не только терпимостью к нехватке света, но и зимостойкостью, а также простотой в уходе. Она родом из Северной Америки и хорошо зимует на территории средней полосы.
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