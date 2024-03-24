Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мудрая фраза актрисы Раневской, которой она много лет назад поделилась с Ширвиндтом
Названы 5 вещей, которые собаки не понимают
"Выберу.ру": более трети граждан РФ отказались от кредитов из-за высоких процентных ставок
Как правильно оформить рабочее место для «удаленки»
Экс-полковник Рахмонов: исполнителей теракта в "Крокусе" вербовало посольство Украины в Душанбе
Исследование: как недостаток знания языка влияет на путешествия россиян за рубежом
Восемь правил весеннего ухода за кожей
Союз "Боевое братство" опроверг свою причастность к нападению на отдел полиции в Ереване
Школьник Ислам, выводивший людей из "Крокуса", сообщил, что просто выполнял свою работу
Это растение украсит тенистые уголки сада: яркие жёлтые цветы создают солнечные пятна на участке

Увулярия крупноцветковая эффектно украсит тенистые участки

0:50
Садоводство » Цветы

Обратите внимание на один очень привлекательный многолетник, который ярко цветёт даже в тенистых местах — увулярию крупноцветковую (Uvularia grandiflora). Прелесть этого растения заключается в его насыщенно-жёлтых колокольчатых цветах, которые создают солнечное пятно в саду.

Увулярия крупноцветковая эффектно украсит тенистые участки
Фото: Own work by Chanteusey is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Увулярия зацветает в мае, достигая высоты до полуметра. Кустики этого растения достаточно объемные, с густой зеленью из удлинённой листвы.

Такие растения освежают и визуально освещают участок, образуя яркие живописные пятна. Увулярия отличается не только терпимостью к нехватке света, но и зимостойкостью, а также простотой в уходе. Она родом из Северной Америки и хорошо зимует на территории средней полосы.

Ранее мы рассказали о растении, которое превратит ваш сад в тропический рай.

Увулярия крупноцветковая Паллида. Краткий обзор, описание характеристик uvularia grandiflora Pallida
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Певец Стас Пьеха опубликовал фото с новорождённым сыном: крохотный и постоянно спящий

Певец Стас Пьеха трогательно поздравил наследника с днём рождения.

Стас Пьеха показал фото с новорождённым сыном: ты особенный для меня
Сорт огурцов "Феникс 640" подходит для засолки
Этот сорт огурцов плодоносит до поздней осени: идеален для засолки — плоды хрустящие и небольшие
Директор группы "Пикник" бьёт тревогу: пропал один из членов музыкального коллектива
Жил в хостеле с другими мигрантами: стали известны детали допроса еще одного подозреваемого в совершении теракта в "Крокусе"
Севастополь подвергся мощному налёту. Львов и Киев "отвечают" за теракт в "Крокусе" Дмитрий Плотников Афроамериканцы вымирают в США Рустем Сафронов Пресс-атташе Кремля Песков впервые назвал СВО на Украине "войной" Любовь Степушова
Посадите это под сиренью: оформите оригинально приствольный круг кустов — эти растения идеально подойдут
Рассказываем причины, когда рассада резко упала
Нет тренажёрам и дорогим спортзалам. Просто ходите больше и можете получить отличный эффект
Нет тренажёрам и дорогим спортзалам. Просто ходите больше и можете получить отличный эффект
Последние материалы
"Выберу.ру": более трети граждан РФ отказались от кредитов из-за высоких процентных ставок
Как правильно оформить рабочее место для «удаленки»
Экс-полковник Рахмонов: исполнителей теракта в "Крокусе" вербовало посольство Украины в Душанбе
Увулярия крупноцветковая эффектно украсит тенистые участки
Исследование: как недостаток знания языка влияет на путешествия россиян за рубежом
Восемь правил весеннего ухода за кожей
Союз "Боевое братство" опроверг свою причастность к нападению на отдел полиции в Ереване
Школьник Ислам, выводивший людей из "Крокуса", сообщил, что просто выполнял свою работу
Теннисист Коннорс: Соболенко будут критиковать, и если она снимется с турниров, и если продолжит играть
Как уберечь автомобиль от угона: водитель должен соблюдать пять правил
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников