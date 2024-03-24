Этот многолетник украсит тенистые уголки сада: он обволакивает крону сиренево-голубыми цветами уже в апреле и в мае

Джефферсония сомнительная отлично растёт в тени

1:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Многих садоводов интересует, какие растения подходят для украшения тенистых садов. Часто считается, что в тени мало что растёт. Однако есть выносливые цветы, которые легко справляются с недостатком света. Одни из них — джефферсония сомнительная (Jeffersonia dubia).

Фото: джефферсония сомнительная, цветы by Krzysztof Ziarnek, Kenraiz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Она прекрасно адаптируется даже под густым пологом деревьев. Этот выносливый многолетник способен переносить холодные зимы без укрытия, начиная с третьей климатической зоны. Джефферсония выдерживает температуры до -40°C и формирует невысокие объёмные кусты высотой около 30 см. Она цветёт обильно и красиво, обволакивая свою крону сиренево-голубыми цветами уже в апреле и в мае, пишет Дзен-канал "GardenLife".

Листья джефферсонии имеют форму сердца и различные оттенки: молодые листья — фиолетово-красные, а взрослые — сизо-зеленые. В течение лета на растении могут появляться одиночные цветы, что придаёт ему дополнительную эффектность. Этот многолетник обладает очарованием с ранней весны до поздней осени.

Джефферсония способна украсить любой тенистый уголок и не нуждается в пересадке на протяжении многих лет. Она неприхотлива к почвам, хотя предпочитает рыхлый и умеренно влажный листовой перегной.

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