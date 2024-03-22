Этот сорт моркови — настоящий триумф голландцев: его обожают за ровные корнеплоды — они без пустот и полны вкуса

Гибрид моркови "Нандрин F1" отличается ровными корнеплодами

1:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Голландские селекционеры разработали сорт моркови красно-оранжевого цвета, который можно считать их настоящим триумфом. Он отличается крупным размером корнеплода, который практически полностью скрыт под землёй во время роста. Речь о сорте "Нандрин F1".

Фото: Own work by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Длина корнеплода достигает 14-16 см, и он едва ли заметен в толще грунта в ходе созревания. Когда морковь полностью созревает, она поднимает свои "плечи", а основание плода почти лишено венчика. Сборка урожая обычно происходит через 100-105 дней после появления всходов.

Хранить морковь рекомендуется в холодном погребе, в бумаге или песке. Лучше всего собирать урожай в сентябре или октябре, чтобы обеспечить более длительное сохранение, пишет Дзен-канал "Идеальный огород".

Слишком высокое содержание органики в почве может вызвать растрескивание и раздваивание плодов. Морковь также не переносит избыток азота и слишком влажные условия лета или осени.

Для посадки моркови рекомендуется выбирать конец апреля — начало мая и подготовить рыхлую, плодородную и влажную почву. Температура почвы должна быть не ниже +5+8 °С. Глубина борозды на грядке составляет 2-3 см, а расстояние между рядами — 20 см.

Этот сорт моркови радует яркими и сочными плодами, полными вкуса и лишёнными пустот.

Ранее мы рассказали об отличном сорте свёклы для посадки в средней полосе РФ.