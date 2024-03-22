Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
112: Теракт в Крокус-Сити Холле: 10 погибших и около 50 пострадавших
Листочек со списком продуктов сэкономит бюджет
Ученые: мозг спящих людей понимает смысл произносимых слов
Майкл Джексон в конце 80-х пытался помирить Софи Лорен и Джину Лоллобриджиду
Юрист Гусятников: с 1 апреля нужно обменять иностранные права на российские
Как избежать вздутия живота в самолете - рассказывают стюардессы
Здание Crocus City Hall горит после сообщений о стрельбе
Ашера - самая дорогая порода кошек
SOS-средство при засухе: косметолог — о креме, который спасет кожу от обезвоживания
Идеальное место для толстянки: поставьте её туда и привлеките деньги в дом — улучшится финансовый достаток

Куда поставить толстянку в доме?

1:04
Садоводство » Комнатные цветы

Толстянка, также известная как крассула за свои плотные, круглые листья, часто называется "денежным деревом", так как считается, что она приносит удачу в финансах. Важно учитывать требования крассулы при её размещении, так как если растение страдает, это может повлиять на финансовое благополучие дома.

Куда поставить толстянку в доме?
Фото: Own work by Marija Gajić is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Крассула — суккулент, который предпочитает яркий свет и плохо переносит тень. Постепенно можно привыкнуть к яркому солнцу, но нужно быть осторожным. Растение выносит полутень, но предпочитает яркий свет.

Важно иметь устойчивый горшок, так как органы растения хрупкие.

Существуют различные советы эзотериков по размещению крассулы для привлечения финансовых потоков, такие как закапывание монеты при пересадке или привязывание красных ленточек к растению.

Согласно фэн-шуй, место для крассулы — в секторе денег, в юго-восточной части квартиры. Перед размещением растения важно очистить пространство от ненужных вещей.

Ранее мы рассказали, куда поставить фикус Бенджамина.

№22. Крассула (толстянка). Особенности ухода, начальное формирование кроны.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Крот уйдёт на участок к соседу: просто закопайте это в саду — вредителю не понравится

Для борьбы с кротами попробуйте использовать эти методы.

Как избавиться от кротов?
На стройках России будут массово внедрять алюминиевую проводку
Алюминиевая проводка возвращается в сферу строительства. Эксперты: теперь она лучше медной и выгоднее
Налоговая ликвидирует бизнес шоумена Александра Реввы в России
Королева Камилла пожаловалась на младшего сына Кейт Миддлтон
Американские дроны-разведчики MQ-9 Reaper начали сыпаться с неба Дмитрий Плотников Афроамериканцы вымирают в США Рустем Сафронов Пресс-атташе Кремля Песков впервые назвал СВО на Украине "войной" Любовь Степушова
Российская промышленность начала самостоятельно выпускать тантал
Эвелина Блёданс высказазалась о дебоше Никиты Кологривого: "Кусают, когда популярность уходит"
Пригожин рассказал о судье своих денег на счете в швейцарском банке
Пригожин рассказал о судье своих денег на счете в швейцарском банке
Последние материалы
Ученые: мозг спящих людей понимает смысл произносимых слов
Майкл Джексон в конце 80-х пытался помирить Софи Лорен и Джину Лоллобриджиду
Юрист Гусятников: с 1 апреля нужно обменять иностранные права на российские
Как избежать вздутия живота в самолете - рассказывают стюардессы
В США восхитились силой первого в истории тяжелого ударного вертолета КНР
Здание Crocus City Hall горит после сообщений о стрельбе
Куда поставить толстянку в доме?
Ашера - самая дорогая порода кошек
SOS-средство при засухе: косметолог — о креме, который спасет кожу от обезвоживания
Как правильно пить воду по аюрведе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников