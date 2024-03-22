Идеальное место для толстянки: поставьте её туда и привлеките деньги в дом — улучшится финансовый достаток

Куда поставить толстянку в доме?

1:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Толстянка, также известная как крассула за свои плотные, круглые листья, часто называется "денежным деревом", так как считается, что она приносит удачу в финансах. Важно учитывать требования крассулы при её размещении, так как если растение страдает, это может повлиять на финансовое благополучие дома.

Фото: Own work by Marija Gajić is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Крассула — суккулент, который предпочитает яркий свет и плохо переносит тень. Постепенно можно привыкнуть к яркому солнцу, но нужно быть осторожным. Растение выносит полутень, но предпочитает яркий свет.

Важно иметь устойчивый горшок, так как органы растения хрупкие.

Существуют различные советы эзотериков по размещению крассулы для привлечения финансовых потоков, такие как закапывание монеты при пересадке или привязывание красных ленточек к растению.

Согласно фэн-шуй, место для крассулы — в секторе денег, в юго-восточной части квартиры. Перед размещением растения важно очистить пространство от ненужных вещей.

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