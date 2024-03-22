Это растение с ветвистыми побегами поражает разнообразием оттенков цветов: в переводе значит "каменная роза"

Посадите эффектный ладанник в саду

1:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Одним интересным и полезным растением, получившим прозвище "каменная роза", является ладанник (Cistus). Этот вечнозелёный низкорослый кустарник с сильно ветвистыми побегами известен своими многочисленными сортами и разнообразием окраски цветков, достигающих в диаметре 8 см.

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Цветение ладанника начинается уже в мае и продолжается не менее месяца, хотя есть виды и гибриды, которые радуют своими цветами дольше. Например, ладанник крымский цветёт с конца мая до сентября.

Растение любит солнечные участки и хорошо приспосабливается к различным типам почв, но предпочитает избегать застоя воды. В садах с мягким климатом его часто высевают семенами весной, а в северных регионах рассаживают рассадой в конце февраля или в марте. Размножается ладанник успешно черенками.

Большинство видов ладанника обильно цветут весь летний сезон, прекрасно перенося жару и предпочитая легкий каменисто-песчаный грунт. В садах с морозными зимами он не зимует, но для регионов с мягким климатом, где зимы не слишком холодные, он отлично подходит для выращивания.