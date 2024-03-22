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Этот многолетник формирует ковры из узкой сизо-зеленой листвы и эффектных шаровидных соцветий: очищает почву и поглощает пыль

Посадите в саду эффектный цветок армерию

1:02
Садоводство » Цветы

Обратите внимание на еще один простой в уходе и устойчивый к неблагоприятным условиям многолетник — Армерия (Armeria). Это растение формирует плотные низкие ковры из узкой сизо-зеленой листвы и эффектных шаровидных соцветий.

Существует вид армерии под названием можжевелолистная (Armeria juniperifolia), с игольчатой листвой, который не превышает высоту 15 см и обильно и ярко цветет летом. Самый распространённый вид — армерия приморская (Armeria maritima), образует пышные розетки высотой около 20 см.

Цветение армерии приморской наступает в мае и длится не менее 70 дней. Кроме своей декоративности, армерия обладает уникальными свойствами по очищению почвы и поглощению пыли из воздуха. Выращивание этого многолетника не составит труда при условии правильной посадки в рыхлую, дренированную почву на солнечном месте.

Ранее мы рассказали о растениях, подходящих для посадки в тени.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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