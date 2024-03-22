Этот дивное растение радует яркими цветами всё лето: очень неприхотливо и просто в уходе - идеально для ленивых дачников

Виталиана будет радовать глаз долгие месяцы

1:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Этот многолетник не требует особого ухода и будет радовать глаз долгие месяцы. Он неприхотлив к составу почвы и предпочитает солнце или полутень. Речь о цветке виталиане примулоцветковой (Vitaliana primuliflora). Она идеальна для ленивых дачников.

Фото: Own work by Salicyna is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Это изящный почвопокровник с яркими жёлтыми цветами и мелкой игольчатой листвой. Растение формирует ковры высотой до 10-15 см. Листья жёсткие и собраны в аккуратные розетки.

Виталиана произрастает хорошо как на солнечных местах, так и в полутени, а также может выдерживать скудный и песчано-каменистый грунт. Однако избегайте переувлажненных мест и низин, чтобы не нанести вред растению.

Этот многолетник украсит ваш сад на всё лето, а его яркие жёлтые цветы, распускающиеся в мае-июне, сделают его поистине очаровательным. Виталиана не требует удобрений и ухода, её розетки остаются зелёными даже в холодный сезон, выдерживая морозы до -23 градусов. Рекомендуется посадить этот цветок на солнечные и сухие участки с дренированным грунтом, где он будет выглядеть привлекательно в любое время года.

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