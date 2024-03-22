Учимся правильно заботиться о таком растении, как цикломен

Как ухаживать за цикламеном?

3:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Цикламен — это прекрасное растение с изысканными цветами, которые могут украсить любое помещение. Однако, чтобы цикламен радовал своей красотой как можно дольше, необходимо правильно ухаживать за ним. В этой статье мы расскажем вам, как правильно заботиться о цикламене и создать для него оптимальные условия.

Фото: flickr.com by Tejvan Pettinger is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Полив является одним из важнейших аспектов ухода за цикламеном. Это растение любит влагу, но не переносит застоя воды. Поливайте цикламен умеренно, по мере необходимости. Очень важно не допускать пересыхания земли в горшке, но и избегать его застоя. Оптимально поливать растение, когда верхний слой почвы высохнет на несколько сантиметров. Помните, что цикламен не переносит направленного полива снизу, поэтому поливайте его сверху.

Основное правило в уходе за цикламеном — поддерживать комфортную для растения температуру. Цикламен любит прохладу, поэтому оптимальная температура воздуха для него составляет около 15-18 градусов Цельсия. Если вы содержите цикламен в помещении с центральным отоплением, постарайтесь установить его в самом прохладном месте, вдали от батарей и других источников тепла.

Освещение играет также важную роль в уходе за цикламеном. Это растение любит яркий свет, но не переносит прямых солнечных лучей. Поставьте цикламен на окно в восточной или западной стороне дома, где есть яркий рассеянный свет. В случае, если вы не можете обеспечить растению достаточное освещение, можно использовать специальные фитолампы.

Регулярное удобрение поможет вашему цикламену развиваться и процветать. Используйте удобрения для цветущих комнатных растений, но всегда следуйте инструкции на упаковке. Перед подкормкой растения убедитесь, что земля в горшке увлажнена. Кормить растение рекомендуется не чаще одного раза в две-три недели.

Опрыскивание листьев цикламена поможет создать у него комфортные условия, особенно в период зимнего отопительного сезона. Используйте мягкую воду комнатной температуры и опрыскивайте растение вечером или утром. Важно помнить, что цикламен не любит, когда вода попадает на цветок, поэтому старайтесь опрыскивать листья, избегая попадания воды на цветок.

Период покоя является важным этапом в жизни цикламена. Когда цветение заканчивается, растение начинает готовиться к отдыху. В это время рекомендуется уменьшить полив и обеспечить растению более прохладную температуру около 12-15 градусов. В течение двух-трех месяцев растение находится в состоянии покоя, затем можно начинать активный уход с увеличением поливов и подачей удобрений.

Теперь, когда вы знакомы с основными правилами ухода за цикламеном, можно с уверенностью позаботиться о своем растении. Создайте ему комфортные условия, поддерживайте оптимальные параметры температуры и освещения, удобряйте растение и не забывайте о периоде покоя. Ваш цикламен будет радовать вас своей красотой на протяжении всего года.