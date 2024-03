Это распространённая проблема: говорим о нехватке железа у рассады

Дефицит железа является одной из распространённых проблем, возникающих у рассады растений. Железо играет важную роль в росте и развитии растений, а его недостаток может привести к серьезным проблемам с их здоровьем и урожайностью. В данной статье мы рассмотрим основные причины дефицита железа у рассады и поделимся с вами некоторыми полезными советами, как справиться с этой проблемой.

Фото: commons.wikimedia. org by KVDP is licensed under released into the public domain by the copyright holder