Поддерживаем здоровье орхидей, а также стимулируем повторное цветение

Ухаживать за орхидеей является увлекательным и удивительным процессом, который приносит много радости и красоты в дом. Однако, что делать, если ваша орхидея отцвела? Не стоит паниковать — это нормальное явление для большинства орхидей и есть несколько важных шагов, которые можно предпринять, чтобы поддержать их здоровье и стимулировать повторное цветение.

Фото: https://en.wikipedia.org/wiki/en:public_domain by Leon Brooks is licensed under public-domain-image.com