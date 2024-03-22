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Землянику можно вырастить из семян: рассказываем, как это сделать - ещё успеваете посеятьв марте

Как вырастить землянику из семечек

1:56
Садоводство » Цветы

Выращивание земляники из семян в домашних условиях может быть лёгким и увлекательным процессом, если придерживаться определённых правил. Мы подробно расскажем вам об этом пошагово.

Польза выращивания земляники из семян заключается в возможности полного контроля над процессом и выборе лучших сортов для вашего сада. В конечном итоге, вы сможете насладиться свежей и сочной земляникой, выращенной своими руками, получив удовольствие от процесса создания живой красоты у себя дома.

Сначала определяйте время посева. Для получения ягод в текущем году вы можете сеять землянику с декабря по март, но в этом случае потребуется досветка. Если же вы сеете в июне-июле, то это для получения рассады, которая плодоносит на следующий год.

Выбирайте подходящую почву: лёгкую, рыхлую, с нейтральной кислотностью. Используйте готовый субстрат для рассады или создайте смесь из листовой земли, песка и перегноя в пропорции 2:1:1.

После выбора почвы необходимо провести стратификацию семян. Это важный шаг, поскольку земляника будет расти на открытой грядке. Простой способ — замочить семена в тёплой воде на 2-3 суток, затем смешать их с влажным песком или вермикулитом в пропорции 3:1 и поместить в холодильник при температуре +4-5°C на 1 месяц, пишут садоводы Дзен-канала "Дача — это маленькая жизнь".

Посев производится равномерно по поверхности грунта, не заглубляя семена. Следите за температурой воздуха (+20-25°C до всходов и +16-18°C после), регулярно поливайте и опрыскивайте, подкармливайте удобрениями для земляники.

Высаживать рассаду в открытый грунт лучше в мае-июне, после заморозков. Поддерживайте расстояние между растениями 20-25 см, а между рядами 30x30 см.

ЗЕМЛЯНИКА ИЗ СЕМЯН - ЭТО ПРОСТО! Как вырастить клубнику из семян
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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