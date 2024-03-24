Прогоните капустницу с участка: это просто средство отпугнёт вредителя

Для защиты капусты от капустницы можно применять различные средства. Чесночный настой — это одно из таких средств.
Возьмите 50 граммов чеснока и измельчите его в блендере или мясорубке. Переложите полученную массу в банку и залейте 1 литром воды. Закройте банку крышкой и оставьте настаиваться в тёмном месте на 10-14 дней.
После этого процедите настой через марлю или сито, чтобы удалить остатки чеснока. Опрыскивайте капусту полученным раствором.
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