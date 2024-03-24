Прогоните капустницу с участка: это просто средство отпугнёт вредителя

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Настой чеснока поможет в борьбе с капустницей

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Садоводство » Вредители и болезни

Для защиты капусты от капустницы можно применять различные средства. Чесночный настой — это одно из таких средств.

Настой чеснока поможет в борьбе с капустницей
Фото: http://www.scienceimage.csiro.au/image/389 by division, CSIRO is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Возьмите 50 граммов чеснока и измельчите его в блендере или мясорубке. Переложите полученную массу в банку и залейте 1 литром воды. Закройте банку крышкой и оставьте настаиваться в тёмном месте на 10-14 дней.
После этого процедите настой через марлю или сито, чтобы удалить остатки чеснока. Опрыскивайте капусту полученным раствором.

Ранее мы рассказали об очень неприхотливом и красивом цветке.

Чесночный настой для борьбы с вредителями и болезнями на огороде.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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