Прогоните капустницу с участка: это просто средство отпугнёт вредителя

Настой чеснока поможет в борьбе с капустницей

0:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Для защиты капусты от капустницы можно применять различные средства. Чесночный настой — это одно из таких средств.

Фото: http://www.scienceimage.csiro.au/image/389 by division, CSIRO is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Возьмите 50 граммов чеснока и измельчите его в блендере или мясорубке. Переложите полученную массу в банку и залейте 1 литром воды. Закройте банку крышкой и оставьте настаиваться в тёмном месте на 10-14 дней.

После этого процедите настой через марлю или сито, чтобы удалить остатки чеснока. Опрыскивайте капусту полученным раствором.

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