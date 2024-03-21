Этот сорт свёклы подходит для хранения и устойчив к цветушности: плоды тёмные и сочные

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Сорт свёклы "Цилиндра улучшенная" даёт хороший урожай

0:59
Садоводство » Овощи

Этот сорт свёклы показывает отличную урожайность. Речь о "Цилиндре улучшенной" от Сибирского сада.

Сорт свёклы "Цилиндра улучшенная" даёт хороший урожай
Фото: creativecommons.org by mercedesfromtheeighties is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en

Это сорт среднего срока созревания (от всходов до технической спелости 105-120 дней). Корнеплоды имеют удлинённо-цилиндрическую форму, их масса колеблется от 180 до 350 граммов, длина достигает 20 см, а диаметр — до 7 см. Поверхность корнеплодов гладкая, кожура тонкая и легко очищается, а мякоть тёмная и сочная. Этот сорт обладает отличной лёжкостью и устойчив к цветушности.

"Мне очень понравился этот сорт свёклы — форма корнеплодов у него вытянутая, они выровненные, всхожесть семян была отличной, вкусовые качества очень неплохие. Поэтому однозначно рекомендую Вам этот сорт", — пишет автор Дзен-канала "Моя любимая дача".

Ранее мы рассказали об эффективной подкормке смородины весной.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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