Подготовьте почву для рассады этим способом: его раскрыл заслуженный агроном Корнилов

Агроном Корнилов использует этот метод подготовки почвы для рассады

1:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Этот метод создания идеальной почвы для выращивания рассады используется заслуженным белорусским агрономом Владимиром Корниловым. Сначала необходимо тщательно перемешать почвогрунт руками и при этом опрыскивать его специальным биораствором, состоящим из "Гуми" и "Фитоспорина-М".

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Для приготовления биораствора "Фитоспорин" можно развести водой с добавлением немного сахара. На каждый литр тёплой воды добавить одну чайную ложку пасты "Фитоспорина". "Гуми" добавляется в соответствии с инструкцией, так как его состав может быть разным для каждого случая. Полученный раствор следует хорошо фильтровать, пишет Дзен-канал "Маленький сад на краю Вселенной".

При перемешивании почвогрунта опрыскивать его биораствором из пульверизатора, добавляя новые порции постепенно, поскольку перемешивание всей почвы сразу может быть затруднительным. Затем следует покрыть землю тёмным пакетом и оставить в комнате на примерно неделю.

Важно продолжать перемешивать почву, опрыскивая её биораствором, до тех пор, пока она не перестанет прилипать к рукам, но при этом будет образовывать комки.

Этот метод обеспечивает почву влагой, воздухом, гумусом и полезными микроорганизмами, необходимыми для здоровья и роста рассады, а также защищает её от различных болезней.

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