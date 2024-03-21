Спатифиллум будет расти без "танцев с бубнами": вот во что его нужно посадить — растение цветёт и зимой

Опытная огородница поделилась своими правилами ухода за спатифиллумом. Она использует субстрат для орхидей для посадки растения.
"И никаких "танцев с бубнами", полила и всё. Корни всегда находятся в влажности, лишняя вода сразу стекает", — делится огородница в комментариях к посту в Дзен-канале "Маленький сад на краю Вселенной".
Она не опрыскивает растение, а просто ополаскивает его под тёплым душем раз в неделю зимой и два раза летом. Что касается подкормок, то использует обычные удобрения для цветущих растений, такие как "Унифлора Цветок" и хлорелла, чередуя их с весны до осени.
"Зимой не подкармливаю, всё равно цветёт", — написала читательница в комментарии.
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