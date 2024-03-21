Спатифиллум будет расти без "танцев с бубнами": вот во что его нужно посадить — растение цветёт и зимой

Спатифиллум хорошо растёт в почве для орхидей

0:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Опытная огородница поделилась своими правилами ухода за спатифиллумом. Она использует субстрат для орхидей для посадки растения.

Фото: https://www.flickr.com/photos/dinesh_valke/418535039/ by Dinesh Valke from Thane, India is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"И никаких "танцев с бубнами", полила и всё. Корни всегда находятся в влажности, лишняя вода сразу стекает", — делится огородница в комментариях к посту в Дзен-канале "Маленький сад на краю Вселенной".

Она не опрыскивает растение, а просто ополаскивает его под тёплым душем раз в неделю зимой и два раза летом. Что касается подкормок, то использует обычные удобрения для цветущих растений, такие как "Унифлора Цветок" и хлорелла, чередуя их с весны до осени.

"Зимой не подкармливаю, всё равно цветёт", — написала читательница в комментарии.

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