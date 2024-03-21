Рассказываем о важной процедуре для клубники, которая поможет получить качественные ягоды

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Обрезка усов клубники: когда и как это следует делать

2:32
Садоводство » Плодовые

Обрезка усов клубники – важная процедура, которая является ключевым фактором для получения более крупных и качественных ягод. Как правило, усы начинают ужиматься и расти непосредственно после того, как растение достигает определенного возраста и размера. В этой статье мы рассмотрим, когда и как правильно обрезать усы клубники для достижения наилучших результатов.

Обрезка усов клубники: когда и как это следует делать
Фото: https://ukr.media/

Когда обрезать усы клубники

Идеальное время для обрезки усов клубники – это раннее весеннее время, как только растение активно начинает развиваться после зимнего периода покоя. Это может происходить примерно через два-три недели после начала роста растения. Важно отметить, что обрезку усов нельзя проводить сразу же после пересадки растения, так как это может негативно повлиять на его рост и развитие.

Как обрезать усы клубники

Перед тем, как приступить к обрезке усов клубники, необходимо убедиться, что у вас есть все необходимые инструменты. Потребуются острый садовый нож или ножницы, чтобы аккуратно и точно провести процедуру обрезки. Не забудьте также о дезинфекции инструмента перед использованием, чтобы предотвратить возможное заражение растения.

Во время обрезки усов необходимо удалить все мелкие и подлежащие удалению усы, которые несут потенциальную угрозу для роста и развития растения и его ягод. Рекомендуется оставить только одну или две самые крупные и здоровые усы на каждом растении. Также важно удалить все усы, которые касаются или тянутся по земле, чтобы предотвратить их загрязнение и контакт с возможными патогенами или вредителями.

Во время проведения обрезки следует быть осторожным, чтобы не повредить само растение. Не рекомендуется обрезать усы слишком близко к стеблю клубники, так как это может вызвать заражение или травмирование растения. Для обеспечения оптимального результата рекомендуется обрезать усы на расстоянии около 1-2 сантиметров от стебля.

После обрезки усов необходимо уделить внимание правильной заботе о растении. Регулярный полив, удобрение и защита от вредителей и болезней помогут клубнике продолжать расти и развиваться в полную силу.

В итоге, правильная обрезка усов клубники является важным аспектом, который помогает достичь более крупных и качественных ягод. Выполняя эту процедуру в нужное время и с правильным подходом, вы сможете обеспечить здоровый рост и развитие растений, что приведет к богатому урожаю клубники.

Когда пересаживать и обрезать усы у куста клубники весной, летом, осенью
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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