Рассказываемо о популярных видах глоксинии, которые вам точно понравятся

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Яркие и красочные цветы: делимся разновидностями глоксинии

2:29
Садоводство » Комнатные цветы

Глоксиния — это прекрасное растение, которое привлекает внимание своими яркими и красочными цветами. Существует множество различных разновидностей глоксиний, каждая из которых обладает своими уникальными особенностями и внешним видом.

Яркие и красочные цветы: делимся разновидностями глоксинии
Фото: flickr.com by jacilluch is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Одной из самых популярных разновидностей глоксиний является глоксиния эринус (Sinningia speciosa). Она отличается мелкими цветками, собранными в крупные кисти. Цветки глоксинии эринус могут быть разнообразными — от нежно-розовых до ярко-красных. Это растение произрастает в горных районах Южной Америки.

Другой популярной разновидностью глоксиний является глоксиния интегрифолия (Sinningia integra). Она отличается крупными, восковыми листьями и яркими, часто оттенками синего, цветками. Глоксиния интегрифолия считается менее требовательной в уходе, чем другие разновидности этого растения.

Как правильно ухаживать за глоксинией? Во-первых, ей необходимо обеспечить яркий, но рассеянный свет. Прямые солнечные лучи могут повредить листья и цветки глоксинии. Оптимальной температурой для выращивания глоксинии считается 20-25 градусов Цельсия в течение дня и около 15 градусов Цельсия ночью.

Важным условием для успешного выращивания глоксинии является регулярный полив. Земля в горшке должна быть постоянно влажной, но не переувлажненной, чтобы избежать гниения корней. Расписание полива следует подстраивать под индивидуальные особенности растения и условия его содержания.

Во время периода активного роста глоксиния нуждается в регулярном подкормке. Для этого рекомендуется использовать удобрения, богатые минералами. Подкормку следует проводить каждые 2-3 недели до начала периода покоя.

Помимо основных мер ухода, глоксиния требует правильной обрезки и пересадки. Обрезку проводят после окончания периода цветения, удаляя высохшие листья и цветоносы. Пересадку рекомендуется делать каждые 1-2 года, заменяя старый грунт свежим.

Глоксиния — непритязательное растение, но её уход требует определенных знаний и навыков. Следуя простым правилам и рекомендациям, вы сможете наслаждаться красотой и изысканным ароматом этого цветка. Не забывайте любить и заботиться о своей глоксинии, и она ответит вам яркими и роскошными цветами.

Глоксиния: уход в домашних условиях
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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