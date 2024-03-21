Этот сорт свёклы идеален для борщей: устойчив к болезням и не образует цветоносов

Сорт свёклы "Валента" отлично растёт в средней полосе

0:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Этот великолепный сорт свёклы отличается крупными тёмно-бордовыми круглыми корнеплодами и высоким содержанием сахара. Речь о сорте "Валента".

Фото: https://www.flickr.com/photos/51314692@N00/2812546546/ by mercedesfromtheeighties is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В средней полосе этот сорт созревает за 90-120 дней. Он идеален для борщей.

Он прекрасно сохраняется, устойчив к болезням и почти не образует цветоносов. Лучше всего процветает на открытых солнечных участках при температуре от 18 до 23 °C.

Предпочитает рыхлые нейтральные почвы, регулярные подкормки и обильный полив в период роста. За несколько недель до сбора урожая следует уменьшать полив, чтобы предотвратить трескание корнеплодов и обеспечить хорошее сохранение.