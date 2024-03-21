Этот великолепный сорт свёклы отличается крупными тёмно-бордовыми круглыми корнеплодами и высоким содержанием сахара. Речь о сорте "Валента".
В средней полосе этот сорт созревает за 90-120 дней. Он идеален для борщей.
Он прекрасно сохраняется, устойчив к болезням и почти не образует цветоносов. Лучше всего процветает на открытых солнечных участках при температуре от 18 до 23 °C.
Предпочитает рыхлые нейтральные почвы, регулярные подкормки и обильный полив в период роста. За несколько недель до сбора урожая следует уменьшать полив, чтобы предотвратить трескание корнеплодов и обеспечить хорошее сохранение.
В Анталии немецкие туристы представляют серьёзную конкуренцию российским, и турецкие эксперты смотрят на это с оптимизмом.