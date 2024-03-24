Сорта свёклы подходят для средней полосы, Урала и Сибири: урожайность до 10 кг с кв. метра

Сорта свёклы "Фекла", "Цилиндра", "Барыня", "Бордо" отлично подходят для средней полосы РФ, Урала и Сибири

1:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Эти сорта свёклы подходят для средней полосы, Урала и Сибири:

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"Фекла". Сорт среднеспелый, вегетационный период до 116 дней. Идеален для салатов и различных блюд. Хорошо хранится благодаря своей лежкости. Корнеплоды округлой формы весом от 200 до 500 грамм с интенсивно бордовой мякотью. Выносит жару, можно сеять в конце апреля. Урожайность до 8 кг с квадратного метра.

"Цилиндра". Среднеспелый сорт, вегетационный период около 120 дней. Корнеплоды цилиндрической формы с темно-красной мякотью, достигают до 600 грамм. Урожайность до 10 кг с квадратного метра. Подходит для консервирования и долгого хранения.

"Барыня". Сорт созревает за 120 дней. Корнеплоды округлой формы с гладкой поверхностью и темно-красной мякотью. Урожайность до 7 кг с квадратного метра. Подходит для соков, салатов и консервации.

"Бордо". Ранний сорт, созревает за 80-90 дней. Корнеплоды округлой формы с приятным сладким вкусом. Устойчив к жаре и болезням. Урожайность до 8 кг с квадратного метра. Подходит для консервирования и длительного хранения.

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