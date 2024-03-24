Хранится до 8 месяцев: у этого сорта капусты рекордная урожайность - листья не вянут и не желтеют

Этот сорт капусты идеально подходит для длительного хранения (до 7-8 месяцев), а также сохраняет свою свежесть и хрусткость до весны. У него сочные и невянущие листья, которые не становятся "бумажными" и не подвержены гниению.
"Каменная голова" — это среднепоздний (поздний) польский сорт универсального назначения, который включен в Госреестр сортов Российской Федерации с 2006 года. Срок хранения этого сорта составляет около 7-8 месяцев, что практически до весны. Он идеально подходит как для дачников, так и для фермеров, пишет Дзен-канал "В саду у Валентинки".
Головки капусты этого сорта крупные и равномерные, весом от 3.5 до 6 кг. Урожайность колеблется от 440 до 580 центнеров с гектара.
Листья зелёного или серо-зелёного цвета, слегка волнистые по краю, с восковым налётом, плотно прилегают к друг другу без просветов. Они сочные, но при этом очень плотные. Внутренняя часть кочерыги у этого сорта не широкая, а скорее узкая и длинная, что придает головке капусты почти округлую форму без явной "приплюснутости".
"Каменная голова" отлично подходит для квашения: она сочная и хрустящая, не требует добавления рассола и легко бродит в собственном соку. Этот сорт также не требователен к условиям выращивания: при достаточном поливе и умеренной удобренности почвы образуются отличные головки капусты, не требующие дополнительных удобрений.
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