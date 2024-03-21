Избавьтесь от белокрылки простым способом: по утрам устройте им это - никакой "химии"

Как избавиться от белокрылки? Поможет душ

Этот метод эффективен в борьбе с белокрылками. Основная идея заключается в том, что при высокой влажности крылья бабочки намокают, что препятствует взлёту. Многие садоводы уже успешно использовали этот метод и сообщают о его эффективности в комментариях на форумах и видеохостингах.

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В утреннее время, когда растения покрыты обильной росой и белокрылки сидят на их листьях, ожидая высыхания от солнца, следует взять шланг с насадкой в виде душа и промыть все листья и побеги. Белокрылка будет смыта на землю (она не сможет улететь) и застрянет там, залипнув между комочками грунта и повредив крылья.

Рекомендуется проводить эту процедуру в солнечные дни, чтобы растения могли быстро высохнуть и не подвергнуться развитию грибков. Душ следует повторять 3-4 раза с интервалом в 2-3 дня, чтобы удалить вновь появляющихся насекомых.

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