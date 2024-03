Избавьтесь от белокрылки простым способом: по утрам устройте им это - никакой "химии"

Этот метод эффективен в борьбе с белокрылками. Основная идея заключается в том, что при высокой влажности крылья бабочки намокают, что препятствует взлёту. Многие садоводы уже успешно использовали этот метод и сообщают о его эффективности в комментариях на форумах и видеохостингах.

Фото: Own work by xpda is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International