Белить или не белить: рассказываем, насколько важна процедура побелки деревьев

Садоводы рассказали, нужно ли белить деревья

1:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Обработка деревьев может оказаться бесполезной и даже вредной, если не учтены определённые моменты. О них рассказал Дзен-канал "Садоёж".

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Старые деревья, более подверженные морозобоям, необходимо обязательно белить. Однако молодые саженцы требуют особого внимания. Концентрированные составы могут повредить нежную кору, поэтому рекомендуется разбавлять смеси вдвое. Исключение составляют тонкие штамбы деревьев, которые обычно не нуждаются в побелке.

Важно не ограничиваться обработкой только нижней части ствола на высоте около 1 метра. Скелетные ветви также подвержены морозобоям, поэтому необходимо обрабатывать их. Также следует обращать внимание на места сгибов и разветвлений, где может скапливаться влага.

При выборе составов для побелки следует избегать "бытовых" красок типа эмали, которые не пропускают влагу и воздух. Лучше использовать растворы извести, мела, гипса или специальные садовые краски.

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