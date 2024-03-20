Вот где не нужно сажать настурцию: привлечёте вредителей

Настурции — прекрасные цветы, которые выполняют несколько важных функций в огороде. Во-первых, они прекрасно украшают участок. Эти яркие цветы привлекательно смотрятся на грядках, моноклумбах и в цветниках.
Кроме того, цветущая настурция привлекает полезных насекомых-опылителей, которые помогают в выращивании урожая.
Некоторые садоводы используют настурцию как сидерат, высаживая её в приствольный круг и прикапывая в грунт осенью для обогащения почвы питательными элементами.
Настурции действительно прекрасны, но чтобы избежать разочарования в будущем, следует грамотно выбирать место для их посадки.
Многие рекомендуют сажать культуру в междурядья капусты для отпугивания вредителей, таких как капустница и белокрылка. Однако, есть аргументы против этого. Настурция, наоборот, может привлекать улиток.
Поэтому не следует доверять утверждениям о том, что настурция отпугивает улиток. Это может привести к неприятным последствиям. Не рекомендуется высаживать настурцию рядом с культурами, подверженными нападкам улиток, такими как капуста, хосты, свекла, клубника и кабачки.
Ранее мы рассказали, что посадить в тенистых местах.
Анастасия Ширвиндт поделилась воспоминаниями.