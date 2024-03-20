Рассказываем о сидератах, которые помогают избавиться от сорняков

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Какие сидераты можно сеять в течение всего сезона

3:15
Садоводство » Советы

Сидераты – это культуры, которые выращиваются с единственной целью улучшения почвы. Они способствуют борьбе с сорняками, предупреждают эрозию почвы, улучшают ее структуру и приспособлены к различным климатическим условиям. Важное преимущество сидератов – возможность выращивания их в течение всего сезона.

Какие сидераты можно сеять в течение всего сезона
Фото: flickr.com by Dinesh Valke is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Одним из самых распространенных и эффективных сидератов является горчица. Ее сеют в начале весны, когда почва еще влажная, но обработанная. Горчица быстро прорастает, создавая зеленую массу, которая подавляет сорняки и обогащает почву органическим веществом. В конце сезона горчицу необходимо перекопать или ударить тяжелым косильным ножом, чтобы она разложилась и стала дополнительным органическим удобрением.

Альтернативой горчице может быть фасоль. Она также хорошо справляется со сорняками и улучшает структуру почвы. Фасоль сеют в середине весны, когда почва уже достаточно прогрелась. Важно отметить, что фасоль – это бобовое растение, которое способно захватывать азот из воздуха и обогащать им почву. Поэтому, когда фасоль перекапывают или скашивают, азот остается в почве, предоставляя ценное питательное вещество следующим культурам.

Ещё одним интересным вариантом сидерата является фасоль с полевыми горохом. Вместе они образуют симбиотическую связь, что позволяет усилить их положительное действие на почву. Оба растения сеют в начале лета, когда почва хорошо прогрета. Фасоль с полевыми горохом формируют мощную корневую систему, которая проникает глубоко в почву и улучшает её структуру. После того, как оба растения достигают определенной зрелости, их перекапывают или скашивают, давая время на разложение остатков и органическое удобрение для следующей культуры.

Если лето в вашем регионе слишком жаркое и сухое, то рекомендуется использовать суданскую траву в качестве сидерата. Она хорошо переносит засуху и высокие температуры. Суданская трава сеется непосредственно перед наступлением лета, когда почва уже хорошо прогрета и достаточно влажна. Это растение быстро формирует зеленую массу, которая помогает сохранять влагу в почве и предотвращает ее испарение. В конце сезона суданскую траву также необходимо перекопать или скашивать.

Наконец, люпин – ещё один из лучших сидератов для сезона. Он обладает высоким содержанием азота и идеально подходит для улучшения почвы. Люпин сеют в начале осени, когда почва еще теплая, но уже не так сухая, как летом. После засева, люпин начинает быстро развиваться и образует пышную зеленую массу. Подобно остальным сидератам, люпин перекапывают или скашивают в конце сезона, чтобы обеспечить почву натуральным удобрением.

Таким образом, весь сезон можно использовать для сева различных сидератных культур. Горчица, фасоль, фасоль с полевыми горохом, суданская трава и люпин – все они имеют свои преимущества и способствуют улучшению почвы. Выбор сидерата будет зависеть от климатических условий вашего региона и индивидуальных потребностей вашей почвы.
 

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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