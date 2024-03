Эта шикарная лиана проста в уходе: создайте красочные изгороди и ширмы — идеальное решение для участков

Your browser does not support the audio element.

Каждый год садоводы открывают для себя новые красивые растения. Сегодня речь пойдёт о декоративной, эффектно цветущей и универсальной лиане тунбергии. Это декоративно-цветущее растение принадлежит семейству "Акантовые" и насчитывает около 200 видов.

Фото: Plants of Hawaii, Image 080716-9357 from http://www.hear.org/starr/plants/images/image/?q=080716-9357 by Forest & Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported