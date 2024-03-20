Эта шикарная лиана проста в уходе: создайте красочные изгороди и ширмы — идеальное решение для участков

Посадите в саду шикарную лиану тунбергию

1:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Каждый год садоводы открывают для себя новые красивые растения. Сегодня речь пойдёт о декоративной, эффектно цветущей и универсальной лиане тунбергии. Это декоративно-цветущее растение принадлежит семейству "Акантовые" и насчитывает около 200 видов.

Фото: Plants of Hawaii, Image 080716-9357 from http://www.hear.org/starr/plants/images/image/?q=080716-9357 by Forest & Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Тунбергия привлекает внимание своей красотой и стремительным ростом, способным создать разнообразные цветущие вертикали, ширмы или изгороди. Она хорошо разрастается как в высоту, так и в ширину, что делает её идеальным решением для озеленения участков.

Тунбергия любит солнечное расположение и требует своевременного полива и удобрений для обильного цветения. Её также можно выращивать в контейнере как на улице, так и в домашних условиях.

"Уход за тунбергией достаточно простой. Все слабые побеги удаляют. В жаркий засушливый период крону можно опрыскивать. Делают это рано утром или вечером. Также стоит следить за появлением вредителей. В случае их обнаружения плети обрабатывают инсектицидами", — пишет Дзен-канал GardenLife.

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