Эта шикарная лиана проста в уходе: создайте красочные изгороди и ширмы — идеальное решение для участков

Каждый год садоводы открывают для себя новые красивые растения. Сегодня речь пойдёт о декоративной, эффектно цветущей и универсальной лиане тунбергии. Это декоративно-цветущее растение принадлежит семейству "Акантовые" и насчитывает около 200 видов.
Тунбергия привлекает внимание своей красотой и стремительным ростом, способным создать разнообразные цветущие вертикали, ширмы или изгороди. Она хорошо разрастается как в высоту, так и в ширину, что делает её идеальным решением для озеленения участков.
Тунбергия любит солнечное расположение и требует своевременного полива и удобрений для обильного цветения. Её также можно выращивать в контейнере как на улице, так и в домашних условиях.
"Уход за тунбергией достаточно простой. Все слабые побеги удаляют. В жаркий засушливый период крону можно опрыскивать. Делают это рано утром или вечером. Также стоит следить за появлением вредителей. В случае их обнаружения плети обрабатывают инсектицидами", — пишет Дзен-канал GardenLife.
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