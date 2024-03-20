Эти растения отлично растут в абсолютной тени: создайте клумбу под навесом — советы практикующего садовода

Что посадить в тенистых местах

1:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Иногда бывает мало места для клумбы, особенно если она находится в тени. Многие задаются вопросом, что же туда посадить. Огородница Елена Соловьёва, ведущая Дзен-канал "Есть время под солнцем", поделилась, что у неё есть клумба, которую она называет "под навесом, у бани".

Фото: https://secure.flickr.com/photos/suespix/3827826512/in/photostream/ by Sue Manus is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Цветник окружён строениями с трёх сторон, наверху укрыт поликарбонатным навесом, а с четвёртой стороны выходит на север.

Основу клумбы составляет папоротник, который проявил себя как неприхотливое растение для тенистого места. Кроме него проверку временем выдержали герани.

"Их сейчас принято называть пеларгонии, но для меня они всегда останутся геранями", - отметила Соловьёва.

Огородница советует сажать в тени больше растений с декоративными листьями.

Удивительно, но под навесом хорошо растут лилии. Хотя они цветут немного позже, чем на светлом месте, и окраска у них не такая яркая, они всё равно выглядят красиво. Часто при пересадке лилий остаётся много "деток". Не выбрасывайте их, а посадите "в тенёк". Лилия будет выглядеть по-другому, но также прекрасно, отмечает огородница.

Ещё одно растение — бузульник. Известно, что он не любит солнце, но за 5 лет под навесом он становится большим кустом.

Также хосты и белый колокольчик хорошо растут в тени.

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