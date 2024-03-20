Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сцены, вырезанные из фильма "Вам и не снилось"
Топ-5 интересных фактов о домашних животных
Автовладельцев предупредили о штрафах за неуплаченный транспортный налог
Филиппо заявил, что Макрон готовит войска и ведет Францию к самоубийству
Зимой, в отпуске и на каждый день: пять средств для тела, которые рекомендуются для всей семьи
Премьер Словакии ожидает дебатов по Украине на предстоящем саммите стран ЕС
Кофейный смузи с черникой: очень вкусный напиток
Во Франции намекнули Макрону, что он может разделить судьбу Гитлера
Военкор Шлепченко: слова польского экс-главы генштаба не связаны с попытками поиска мира на Украине
Эти растения отлично растут в абсолютной тени: создайте клумбу под навесом — советы практикующего садовода

Что посадить в тенистых местах

1:24
Садоводство » Советы

Иногда бывает мало места для клумбы, особенно если она находится в тени. Многие задаются вопросом, что же туда посадить. Огородница Елена Соловьёва, ведущая Дзен-канал "Есть время под солнцем", поделилась, что у неё есть клумба, которую она называет "под навесом, у бани".

Что посадить в тенистых местах
Фото: https://secure.flickr.com/photos/suespix/3827826512/in/photostream/ by Sue Manus is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Цветник окружён строениями с трёх сторон, наверху укрыт поликарбонатным навесом, а с четвёртой стороны выходит на север.

Основу клумбы составляет папоротник, который проявил себя как неприхотливое растение для тенистого места. Кроме него проверку временем выдержали герани.

"Их сейчас принято называть пеларгонии, но для меня они всегда останутся геранями", - отметила Соловьёва.

Огородница советует сажать в тени больше растений с декоративными листьями.

Удивительно, но под навесом хорошо растут лилии. Хотя они цветут немного позже, чем на светлом месте, и окраска у них не такая яркая, они всё равно выглядят красиво. Часто при пересадке лилий остаётся много "деток". Не выбрасывайте их, а посадите "в тенёк". Лилия будет выглядеть по-другому, но также прекрасно, отмечает огородница.

Ещё одно растение — бузульник. Известно, что он не любит солнце, но за 5 лет под навесом он становится большим кустом.

Также хосты и белый колокольчик хорошо растут в тени.

Ранее мы рассказали о пользе полыни на участке.

ТЕНЕЛЮБИВЫЕ КУСТАРНИКИ. Что посадить в тени. Какие кустарники сажать в тенистых местах
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Как избавиться от неприятного запаха ног: эффективные методы для комфорта и свежести

Надоел неприятный запах ног? Откройте для себя 6 простых и эффективных способов, чтобы навсегда избавиться от этой проблемы.

Яблочный уксус и чай: шесть простых способов избавиться от запаха ног
Секретная АПЛ "Лошарик" в ходе испытаний "нырнёт" на предельную глубину
Жуткий "Лошарик". Самый секретный объект флота РФ готов участвовать в "войне подводных коммуникаций"
Певица Алсу показала свою красивую моложавую 69-летнюю маму
Анталия против России: немецкие туристы меняют картину туристического рынка
Сенатор Линдси Грэм* — Киеву: что бы мы ни делали, вы обязаны сражаться Дмитрий Плотников Сумская область пустеет в ожидании прихода армии России Любовь Степушова Мошенничество в Сети стало фактором политического давления Алексей Гончаров
Началось обещанное Мутко падение цен на жильё — пока только на "вторичку" и только в столицах
Эти дары природы многие не замечают, а зря: они принесут колоссальную пользу саду - просто соберите их весной
Рис по-испански: вкусный и сочный гарнир к курице, мясу или морепродуктам
Рис по-испански: вкусный и сочный гарнир к курице, мясу или морепродуктам
Последние материалы
Топ-5 интересных фактов о домашних животных
Автовладельцев предупредили о штрафах за неуплаченный транспортный налог
Филиппо заявил, что Макрон готовит войска и ведет Францию к самоубийству
Зимой, в отпуске и на каждый день: пять средств для тела, которые рекомендуются для всей семьи
Премьер Словакии ожидает дебатов по Украине на предстоящем саммите стран ЕС
Что посадить в тенистых местах
Кофейный смузи с черникой: очень вкусный напиток
Во Франции намекнули Макрону, что он может разделить судьбу Гитлера
Военкор Шлепченко: слова польского экс-главы генштаба не связаны с попытками поиска мира на Украине
Nature: Стэнфордские ученые выяснили, что происходит с мозгом, когда мы мечтаем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников