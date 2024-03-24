Это растение украшает цветами сад всё лето: ажурные цветы привлекают внимание - просто загляденье

Нигелла или "чернушка" привлекает взгляд своим изящным цветением и ажурными листьями. Этот однолетник, хоть и нечасто встречается, приобретает особую привлекательность.
Нигелла дамасская (наиболее распространённый вид) может достигать высоты до 60 см, но обычно вырастает до 40 см. Её цветы чаще сине-голубые или белые, украшают сад всё лето.
Растение предпочитает солнечные места и лёгкие почвы, не переносит тень и избытка влаги. Умеренный полив и аккуратное подкармливание калийно-фосфорным удобрением в период цветения помогут ему процветать.
Нигелла устойчива к вредителям и болезням, что делает её прекрасным дополнением к натуралистическим цветникам и садам в сельском стиле, где она сочетается с другими растениями, такими как васильки, лён, иберис, кореопсис, нивяник и лобелия.
Это растение также прекрасно смотрится в мавританских газонах и вдоль тропинок, создавая красивые бордюры. Его сухие цветы сохраняют форму и окраску, идеально подходя для сухих букетов.
Ранее мы рассказали о суперкрупных сортах томатов.
Певец Стас Пьеха трогательно поздравил наследника с днём рождения.