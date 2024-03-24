Это дивное растение впечатляет своим видом: его тёмно-зелёные листья формируют красивую крону

Посадите в саду фигелиус

Фигелиус — это высокий куст с изящными соцветиями, которые кажутся парящими в воздухе и впечатляют своей красотой и нежностью. Хотя он многолетний, чаще выращивается как однолетник. Его тёмно-зелёные листья формируют красивую крону. Цветение начинается в середине лета и может быть разнообразным от кремового до красного.

Фото: Own work by Stan Shebs is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Фигелиус предпочитает тёплые места с хорошим солнечным освещением и плодородную, хорошо дренированную почву. Регулярный, но умеренный полив и однократное удобрение органическим удобрением в сезон обеспечивают его хороший рост. В холодных климатических условиях может потребоваться укрытие зимой, но в более теплых регионах может пережить зиму на открытом грунте.

В садовом дизайне фигелиус отлично смотрится как солист или в составе миксбордера в сочетании с другими растениями, такими как тысячелистник, шалфей, котовник и полынь.

Ранее мы рассказали об эффектном цветке, который порадует бутонами в начале лета.