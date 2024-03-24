Это дивное растение впечатляет своим видом: его тёмно-зелёные листья формируют красивую крону

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Посадите в саду фигелиус

Садоводство » Цветы

Фигелиус — это высокий куст с изящными соцветиями, которые кажутся парящими в воздухе и впечатляют своей красотой и нежностью. Хотя он многолетний, чаще выращивается как однолетник. Его тёмно-зелёные листья формируют красивую крону. Цветение начинается в середине лета и может быть разнообразным от кремового до красного.

Посадите в саду фигелиус
Фото: Own work by Stan Shebs is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Фигелиус предпочитает тёплые места с хорошим солнечным освещением и плодородную, хорошо дренированную почву. Регулярный, но умеренный полив и однократное удобрение органическим удобрением в сезон обеспечивают его хороший рост. В холодных климатических условиях может потребоваться укрытие зимой, но в более теплых регионах может пережить зиму на открытом грунте.

В садовом дизайне фигелиус отлично смотрится как солист или в составе миксбордера в сочетании с другими растениями, такими как тысячелистник, шалфей, котовник и полынь.

Ранее мы рассказали об эффектном цветке, который порадует бутонами в начале лета.

ФИГЕЛИУС (PHYGELIUS) сем. Норичниковые
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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