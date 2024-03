Это дивное растение впечатляет своим видом: его тёмно-зелёные листья формируют красивую крону

Фигелиус — это высокий куст с изящными соцветиями, которые кажутся парящими в воздухе и впечатляют своей красотой и нежностью. Хотя он многолетний, чаще выращивается как однолетник. Его тёмно-зелёные листья формируют красивую крону. Цветение начинается в середине лета и может быть разнообразным от кремового до красного.

Фото: Own work by Stan Shebs is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported