Королевские цветы: посадите эти дивные растения, радующие глаз разнообразием оттенков

Лилии - популярные и неприхотливые растения для сада

1:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Лилии являются одними из наиболее популярных цветков благодаря своей изысканной красоте, они считаются королевскими в мире цветов. Многие садоводы выращивают их, хотя это может быть немного сложно из-за разнообразия видов и их агротехнических особенностей.

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Лилии цветут в разное время, начиная с конца весны и заканчивая началом осени. Их цветовая гамма богата, они могут быть двухцветными, а также украшены разнообразными узорами. Большинство сортов предпочитает хорошо освещенные места, но есть и те, которые растут лучше в полутени.

При покупке следует учитывать требования к каждому конкретному сорту. Лилии любят плодородную, рыхлую и увлажненную почву, не переносят тяжелых глинистых или слишком легких песчаных грунтов. Не рекомендуется сажать их в низинах, где вода может скапливаться.

Лилии нуждаются в умеренном поливе, который следует проводить 2-3 раза в неделю, ориентируясь на влажность грунта. Для хорошего роста растений важно использовать органические удобрения и комплексные удобрения для цветущих растений до середины лета.

Лилии прекрасно смотрятся в группах или в сочетании с другими растениями, такими как хосты, гейхеры, астильба, дельфиниумы и другие.

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