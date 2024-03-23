Попрощайтесь с проволочником: посадите эти растения - о вредителе забудете

Появление проволочников на огороде может нанести ущерб культурным растениям, особенно картофелю и винограду, и проблема эта знакома многим огородникам. Вот несколько эффективных народных средств для окончательного избавления от вредителя, которыми поделилась опытная огородница в Дзен-канале "Виктория Радзевская — Дачные секреты".
Бархатцы
Бархатцы не только приятно украшают огород своим цветением, но и отпугивают вредителей своим ароматом. Посадка цветов рядом с картофелем или между грядками овощей поможет избавиться от проволочника. В осенний период бархатцы не убираются с огорода, а их верхние части обрезаются и внедряются в почву, что помогает избавиться не только от проволочника, но и от нематод.
Фацелия пижмолистная
Фацелия — отличное средство борьбы с проволочником. Посадка растения на участке обеспечивает защиту урожая и предотвращает появление вредителей и вирусных заболеваний. Быстрый рост и активное корневое развитие фацелии помогают сохранять влагу и разрыхлять почву, а также подавлять нематод. Цветение фацелии украшает огород и радует глаза до осени.
Бобовые
Посадка бобовых по периметру участка, особенно вокруг картофельных грядок, эффективно защищает урожай от проволочника. Горох и бобы сажаются между рядами картофеля и на огороде в целом. Этот метод прост в исполнении и позволяет навсегда избавиться от вредителя, который может нанести серьезный ущерб урожаю.
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