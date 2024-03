Попрощайтесь с проволочником: посадите эти растения - о вредителе забудете

Your browser does not support the audio element.

Появление проволочников на огороде может нанести ущерб культурным растениям, особенно картофелю и винограду, и проблема эта знакома многим огородникам. Вот несколько эффективных народных средств для окончательного избавления от вредителя, которыми поделилась опытная огородница в Дзен-канале "Виктория Радзевская — Дачные секреты".

Фото: Own work by Rasbak 14:41, 14 May 2007 (UTC) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported