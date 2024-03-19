Эти меры помогут избавиться от проволочника: простые и рабочие приёмы — "химия" не понадобится

Практически каждый дачник сталкивается с проволочником — опасным вредителем для картофеля. Избавиться от него можно без использования химических препаратов. Рассмотрим методы, которые могут помочь.
После сбора урожая с грядок обрабатываем их и сеем смесь горчицы и фацелии в соотношении 2:1 в конце августа. Эти растения негативно воздействуют на проволочника и фитофтору. Следите за всходами и удобряйте растения аммиачной селитрой и сернокислым калием.
Используем сухую горчицу, присыпая ею семена картофеля в день посадки и бросая её в лунки. Эффективен также микс из горчицы и просеянной древесной золы, уничтожающий и проволочника, и личинок жука щелкуна.
Когда земля прогреется, закапываем несколько картофелин на пашне и ежедневно собираем вредителей. Затем сеем горчицу с золой или добавляем их в лунки перед посадкой картофеля.
Измеряем кислотность почвы (pH) и при необходимости расщелачиваем ее, добавляя доломитовую муку.
Эти простые методы помогут справиться с проволочником без применения химии и обеспечат богатый урожай картофеля.
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