Посадите базилик уже в марте: опытный садовод рассказала, как получить раннюю зелень

Выращивание базилика рассадой необязательно, но если нужна ранняя зелень, лучше посадить его в марте. Вы сможете начать срывать листья уже через пару недель после появления всходов.

Фото: Own work, all rights released (Public domain) by Amada44 is licensed under public domain.