Посадите базилик уже в марте: опытный садовод рассказала, как получить раннюю зелень

Выращивание базилика рассадой необязательно, но если нужна ранняя зелень, лучше посадить его в марте. Вы сможете начать срывать листья уже через пару недель после появления всходов.
С базиликом у наших садоводов часто возникают проблемы, аналогичные тем, что возникают с луком-пореем. Многие выращивают его неправильно, не обращая внимания на особенности культуры.
Чтобы получить ранний и обильный урожай базилика, опытный садовод Марина Волкова в своём Дзен-канале предложила следующий метод.
Сеем по 5-7 семян в горшочек и выращиваем рассаду до появления 2-3 пар листьев. Затем отщипываем верхушки растений. Таким образом, мы получаем раннюю зелень — от 5 до 7 розеток с одного горшочка.
Через несколько дней после прищипки из пазух появятся новые побеги. Мы их также отщипываем, оставляя на каждом 2 пары листочков. Этот процесс можно повторить через 5-7 дней. Таким образом, мы получим большое количество розеток за короткое время.
К моменту высадки рассады в открытый грунт вы уже будете иметь обильный урожай базилика, готовый к использованию. При таком методе сбора базилик не может быть тонким и хилым.
Для обеспечения постоянного урожая важно регулярно отщипывать верхушки каждые 5-7 дней.
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