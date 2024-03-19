Посадите базилик уже в марте: опытный садовод рассказала, как получить раннюю зелень

Как вырастить базилик

1:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Выращивание базилика рассадой необязательно, но если нужна ранняя зелень, лучше посадить его в марте. Вы сможете начать срывать листья уже через пару недель после появления всходов.

Фото: Own work, all rights released (Public domain) by Amada44 is licensed under public domain.

С базиликом у наших садоводов часто возникают проблемы, аналогичные тем, что возникают с луком-пореем. Многие выращивают его неправильно, не обращая внимания на особенности культуры.

Чтобы получить ранний и обильный урожай базилика, опытный садовод Марина Волкова в своём Дзен-канале предложила следующий метод.

Сеем по 5-7 семян в горшочек и выращиваем рассаду до появления 2-3 пар листьев. Затем отщипываем верхушки растений. Таким образом, мы получаем раннюю зелень — от 5 до 7 розеток с одного горшочка.

Через несколько дней после прищипки из пазух появятся новые побеги. Мы их также отщипываем, оставляя на каждом 2 пары листочков. Этот процесс можно повторить через 5-7 дней. Таким образом, мы получим большое количество розеток за короткое время.

К моменту высадки рассады в открытый грунт вы уже будете иметь обильный урожай базилика, готовый к использованию. При таком методе сбора базилик не может быть тонким и хилым.

Для обеспечения постоянного урожая важно регулярно отщипывать верхушки каждые 5-7 дней.

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