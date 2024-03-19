Этот простой цветок ценится за неприхотливость и яркое раннее цветение

Примула — простой, но очаровательный цветок

1:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Этот простой, но очаровательный цветок часто встречается на клумбах загородных участков. Его ценят за неприхотливость, яркое цветение и раннее расцветание.

Фото: Own work by David Monniaux is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Примула ассоциируется с множеством легенд, а в различных культурах существуют свои мифы о ее происхождении. Это невысокое многолетнее или однолетнее растение, редко превышающее 30 см в высоту.

Цветовая гамма примулы разнообразна: белый, желтый, розовый, красный, с жёлтой сердцевиной, а также пёстрые двухцветные экземпляры. Цветёт она весной или летом в зависимости от сорта, даруя свое очарование на протяжении одного или двух месяцев.

Место для посадки примулы предпочтительно должно быть защищено от прямых солнечных лучей. Почва должна быть суглинистой, плодородной и влажной.

Это растение требует регулярного и обильного полива, так как почти все его виды плохо переносят засуху. Подкормки рекомендуется вносить пару раз в месяц, используя комплексные удобрения для цветущих растений.

Для создания красочных композиций на клумбе можно сочетать несколько сортов примулы, сохраняя расстояние между кустиками от 10 до 30 см.

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