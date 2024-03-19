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Этот простой цветок ценится за неприхотливость и яркое раннее цветение

Примула — простой, но очаровательный цветок

1:19
Садоводство » Цветы

Этот простой, но очаровательный цветок часто встречается на клумбах загородных участков. Его ценят за неприхотливость, яркое цветение и раннее расцветание.  

Примула — простой, но очаровательный цветок
Фото: Own work by David Monniaux is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Примула ассоциируется с множеством легенд, а в различных культурах существуют свои мифы о ее происхождении. Это невысокое многолетнее или однолетнее растение, редко превышающее 30 см в высоту.

Цветовая гамма примулы разнообразна: белый, желтый, розовый, красный, с жёлтой сердцевиной, а также пёстрые двухцветные экземпляры. Цветёт она весной или летом в зависимости от сорта, даруя свое очарование на протяжении одного или двух месяцев.

Место для посадки примулы предпочтительно должно быть защищено от прямых солнечных лучей. Почва должна быть суглинистой, плодородной и влажной.

Это растение требует регулярного и обильного полива, так как почти все его виды плохо переносят засуху. Подкормки рекомендуется вносить пару раз в месяц, используя комплексные удобрения для цветущих растений.

Для создания красочных композиций на клумбе можно сочетать несколько сортов примулы, сохраняя расстояние между кустиками от 10 до 30 см.

Ранее мы рассказали, как избавиться от одуванчиков на участке.

ПРИМУЛА ЦВЕТОК ПРОСТОЙ Способ как вырастить. выращивание примулы. примула семенами
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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