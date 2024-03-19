Лучшие сорта жимолости: рассказываем, какие выбрать

Выбор правильных сортов жимолости играет ключевую роль в получении обильного урожая. У каждой разновидности есть свои особенности.
Важно учесть, что для успешного опыления культуры требуется посадка нескольких кустов разных сортов. Это способствует увеличению урожая. Жимолость опыляют шмели и пчёлы.
При выборе сорта следует ориентироваться на рекомендации для вашего региона.
"Хорошими считаются современные сорта: "Югана", "Восторг", "Дочь Великана", "Уссульга", "Стрежевчанка" сибирской селекции. Сорта, лучшие в Южно-Уральском центре: "Бажовская", "Елизавета", "Длинноплодная", "Амазонка", "Волшебница", "Ленита", "Изюминка". Московские сорта: новые — "Принцесса Диана", "Куча мала", "Памяти Куминова", "Беренче". Старые сорта — "Гжельская ранняя", "Лакомка", "Московская 23", "Куминовка", — советует опытный садовод Ирина в своём Дзен-канале "Росток: заметки садовода".
В начале весны рекомендуется подкормить жимолость комплексным минеральным удобрением или полить настоем коровяка. До середины лета можно провести ещё 1-2 подкормки органическими удобрениями, такими как травяные настои. Однако после середины июля подкормки следует прекратить.
Весной жимолость также требует регулярного полива, особенно во время цветения и формирования ягод. В случае сухой и жаркой погоды в мае, полив жимолости должен быть обильным. В это время активно происходит рост молодых побегов. Кроме того, полезно уложить хороший слой мульчи под кусты жимолости.
После сбора урожая, примерно с середины июля, активность жимолости снижается, она входит в состояние покоя.
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