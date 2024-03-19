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Лучшие сорта жимолости: рассказываем, какие выбрать

Как выбрать сорт жимолости

1:49
Садоводство » Советы

Выбор правильных сортов жимолости играет ключевую роль в получении обильного урожая. У каждой разновидности есть  свои особенности.

Как выбрать сорт жимолости
Фото: Own work by Cillas is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Важно учесть, что для успешного опыления культуры требуется посадка нескольких кустов разных сортов. Это способствует увеличению урожая. Жимолость опыляют шмели и пчёлы.

При выборе сорта следует ориентироваться на рекомендации для вашего региона.

"Хорошими считаются современные сорта: "Югана", "Восторг", "Дочь Великана", "Уссульга", "Стрежевчанка" сибирской селекции. Сорта, лучшие в Южно-Уральском центре: "Бажовская", "Елизавета", "Длинноплодная", "Амазонка", "Волшебница", "Ленита", "Изюминка". Московские сорта: новые — "Принцесса Диана", "Куча мала", "Памяти Куминова", "Беренче". Старые сорта — "Гжельская ранняя", "Лакомка", "Московская 23", "Куминовка", — советует опытный садовод Ирина в своём Дзен-канале "Росток: заметки садовода".

В начале весны рекомендуется подкормить жимолость комплексным минеральным удобрением или полить настоем коровяка. До середины лета можно провести ещё 1-2 подкормки органическими удобрениями, такими как травяные настои. Однако после середины июля подкормки следует прекратить.

Весной жимолость также требует регулярного полива, особенно во время цветения и формирования ягод. В случае сухой и жаркой погоды в мае, полив жимолости должен быть обильным. В это время активно происходит рост молодых побегов. Кроме того, полезно уложить хороший слой мульчи под кусты жимолости.

После сбора урожая, примерно с середины июля, активность жимолости снижается, она входит в состояние покоя.

Проверенные и новые сорта жимолости. Посадите их обязательно
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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