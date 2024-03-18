Цветы словно звёздочки: это неприхотливое растение легко приспосабливается к различным условиям

Звездчатка — простое и неприхотливое растение для участка

1:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Звездчатка — широко распространённое растение, обычно встречающееся на полях, лугах и даже на огорода. Её белые цветы, похожие на звездочки, могут диаметром до 2 см и цветут с мая по октябрь, иногда повторно. Растение размножается самосевом, и его рост следует контролировать.

Фото: Own work by Лобачев Владимир is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Звездчатка обладает лекарственными свойствами и предпочитает полутенистые места с плодородным, влажным и рыхлым грунтом, но может расти на разных типах почвы. Это неприхотливое растение легко приспосабливается к различным условиям и обычно не требует особого ухода после начального периода. Многолетние виды звездчатки обычно не нуждаются в укрытии зимой и хорошо переносят морозы.

Звездчатка обычно достигает высоты от 5 до 40 см, и она редко поражается болезнями или вредителями. Это отличное растение для посадки в альпинариях или приствольных кругах деревьев.

Ранее мы рассказали, что посадить в приствольный круг деревьев.