Это малоизвестное растение удивляет необычными цветками: происходит из Китая и Гималаев - его ещё называют бумажным деревом

Эджвортия — малоизвестное и экзотическое растение с необычными цветками и приятным ароматом, происходит из Китая и Гималаев. Его гибкие ветви можно связать в узел без вреда для растения. Цветение длится около трёх недель после снегопада, требует влажного микроклимата и хорошего освещения.

Фото: Own work by Roozitaa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported