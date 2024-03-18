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Это малоизвестное растение удивляет необычными цветками: происходит из Китая и Гималаев - его ещё называют бумажным деревом

Эджвортия — малоизвестное и экзотическое растение с необычными цветками

Садоводство » Цветы

Эджвортия — малоизвестное и экзотическое растение с необычными цветками и приятным ароматом, происходит из Китая и Гималаев. Его гибкие ветви можно связать в узел без вреда для растения. Цветение длится около трёх недель после снегопада, требует влажного микроклимата и хорошего освещения.

Эджвортия — малоизвестное и экзотическое растение с необычными цветками
Фото: Own work by Roozitaa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Растёт до 2 метров в высоту, обычно не требует обрезки. Из древесины делают прочную бумагу. Является эффектным дополнением к ландшафту в одиночной или групповой посадке.

Ранее мы рассказали о цветах, которые раскрываются в ночное время.

Цветущие кустарники редкой красоты и с восхитительным ароматом
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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