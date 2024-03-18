"Все равны, как на подбор": морковь этого сорта ровная и красивая - плоды до 140 г, очень хрустящие и сладкие

Этот гибрид моркови раннего срока созревания из группы "Нантская" можно убирать через 65-90 дней после появления ростков. Речь о "Лагуне F1".
Кусты вырастают полураскидистыми с мелкорассеченной листвой. Морковка имеет веретеновидную форму длиной 17-20 см, тупой конец и ровную поверхность оранжевого цвета.
Мякоть корнеплода отличается сочностью. Она хрустящая. Морковь весит от 80 до 140 грамм, а урожайность составляет от 2.4 до 4 кг с квадратного метра.
Гибрид, созданный голландскими селекционерами, характеризуется однородностью и выровненностью плодов, пишет Дзен-канал "Дачник.RU".
"Лагуна F1" подходит для выращивания в самые ранние сроки. Морковь рекомендуется для употребления в свежем виде, хранения и для формирования пучковой продукции.
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