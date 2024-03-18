Этот сорт моркови обожают за сладость: можно получить 6 кг корнеплодов с 1 кв.м - идеален для соков и пюре

Сорт моркови "Детская сладость"

1:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Выбор сорта становится сложной задачей как для огородников. По мнению дачников, эта разновидность овоща отлично подходит для детского питания. Кроме того, сорт отличается сладостью. Речь о сорте "Детская сладость".

Фото: Own work by Roberta F. is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Морковь среднеранняя из линейки "Амстердам" может быть собрана через 95-110 дней после появления ростков. Корнеплод имеет цилиндрическую форму с тупым кончиком. Плоды достигают веса 80-120 грамм и длины 15-20 см. Корнеплод окрашен в красно-оранжевый цвет, обладает сочным и сладким вкусом. Урожайность может колебаться от 3 до 6.5 кг с одного квадратного метра, пишет Дзен-канал Дачник.RU.

"Детская сладость" отличается долгим хранением. Она богата природными сахарами, витаминами и каротином.

Этот сорт моркови обычно выращивают для получения красивых пучков, а также для приготовления без тепловой обработки, в том числе для детских пюре и соков.

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