Этот сорт моркови обожают за сладость: можно получить 6 кг корнеплодов с 1 кв.м - идеален для соков и пюре

Выбор сорта становится сложной задачей как для огородников. По мнению дачников, эта разновидность овоща отлично подходит для детского питания. Кроме того, сорт отличается сладостью. Речь о сорте "Детская сладость".
Морковь среднеранняя из линейки "Амстердам" может быть собрана через 95-110 дней после появления ростков. Корнеплод имеет цилиндрическую форму с тупым кончиком. Плоды достигают веса 80-120 грамм и длины 15-20 см. Корнеплод окрашен в красно-оранжевый цвет, обладает сочным и сладким вкусом. Урожайность может колебаться от 3 до 6.5 кг с одного квадратного метра, пишет Дзен-канал Дачник.RU.
"Детская сладость" отличается долгим хранением. Она богата природными сахарами, витаминами и каротином.
Этот сорт моркови обычно выращивают для получения красивых пучков, а также для приготовления без тепловой обработки, в том числе для детских пюре и соков.
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